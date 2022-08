Eine Spielzeugwaffe rief am Dienstagmorgen in Cotta die Polizei auf den Plan. Der 23-Jährige, der die Maschinenpistole aus Klemmbausteinen bei sich trug, hatte sich nach eigener Auskunft nichts dabei gedacht.

Dresden. Ein 23-Jähriger hat am Dienstagmorgen mit einer Spielzeugwaffe für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen riefen die Polizei und schilderten, dass ein Mann in Cotta mit einer Maschinenpistole herumlaufe. Die Beamten trafen den 23-Jährigen wenig später mit einer aus Klemmbausteinen zusammengebauten Spielzeugwaffe an. Der Mann hatte sich nach eigener Auskunft nichts dabei gedacht und wurde durch die Polizisten belehrt.

Von bw