Spielplatz in Dresden mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Betonsäulen eines Spielplatzes am Putbuser Weg in Dresden-Klotzsche mit Farbe beschmiert.

Ein Spielplatz am Putbuser Weg in Dresden-Klotzsche ist in den vergangenen Tagen zum Ziel von Sprayern geworden. Die Täter sprühten dabei unter anderem ein seitenverkehrtes Hakenkreuz an eine Betonsäule.