Deckenschäden: Unterricht an der 68. Grundschule Dresden startet Montag woanders

Dresden. Besondere Aufregung zum Schulstart an der 68. Grundschule „Am Heiligen Born“: Die Schulgemeinschaft in Leubnitz-Neuostra kann nicht in ihrem Schulgebäude starten. In den Sommerferien sind im Altbau Deckenschäden in den Flurbereichen festgestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Um die Sicherheit der Kinder und des Personals zu gewährleisten, wurde das historische Schulgebäude an der Heiligenbornstraße deshalb vorsorglich gesperrt.

Bei der Untersuchung der Bausubstanz durch einen Sachverständigen seien großflächig schadhafte Stellen festgestellt worden, die den Schulbetrieb am Stammsitz der 68. Grundschule ausschließen. Eine kurzfristige Instandsetzung bis zum Beginn des neuen Schuljahres ist nicht möglich. Im engen Austausch mit der Schul- und Hortleitung sowie dem Landesamt für Schule und Bildung wird die Schule vorübergehend ausgelagert.

Auslagerung an Höckendorfer Weg

Mit Beginn des neuen Schuljahres gehen die 328 Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 an den Auslagerungsstandort Höckendorfer Weg 2. Den haben dann gerade die ukrainischen Kinder verlassen, die auf einzelne Schulen verteilt werden. In den nächsten Jahren soll der Standort für die Universitätsgemeinschaftsschule ausgebaut werden. Nun ist er die Interimslösung für die 68. Grundschule.

„Auslagerungen sind immer eine besondere Herausforderung“, erklärte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Er dankte Schul- und Hortleitung, „die mit uns gemeinsam diesen Weg möglich machen“. Von allen Beteiligten und vor allem von den Schülern und Eltern werde jetzt „viel Verständnis für die Situation“ verlangt, ist er sich bewusst.

Schuleinführung am Stammsitz

Die Eltern und Lehrkräfte sowie das Fachpersonal des Hortes seien über die Auslagerung informiert und in einem Schreiben über Detailfragen wie die Schülerbeförderung, die Speisenversorgung und die Hortbetreuung in Kenntnis gesetzt worden. Die Nutzung des temporären Standorts Höckendorfer Weg wird voraussichtlich bis zu den Winterferien 2024 andauern.

Die Schuleinführung der Erstklässler kann dennoch am Sonnabend in der Schulsporthalle am Stammsitz Heiligenbornstraße 15 stattfinden. Das Bauvorhaben der Universitätsgemeinschaftsschule werde durch die Auslagerung „nicht behindert“, versicherte die Verwaltung. Dort soll es nach bisherigen Plänen 2024 losgehen.

