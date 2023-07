﻿Dresdner SPD will höhere Kita-Beiträge stoppen

Dresden. Die SPD-Fraktion im Stadtrat will die von der Stadt geplante Erhöhung der Elternbeiträge in den Kitas weitgehend stoppen. „Als Stadtrat müssen wir das Versprechen der Beitragsstabilität und einer langfristigen Entlastung der Familien von Elternbeiträgen halten und die anstehende Erhöhung der Elternbeiträge durch eine Korrektur abwenden“, erklärte die Fraktionschefin der SPD, Dana Frohwieser, am Dienstag.

Stadt will Erhöhung von 2,2 bis 15 Prozent

Die Stadt will die Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort zum 1. September erhöhen. So soll jeweils für die Neun-Stunden-Betreuung der Beitrag in der Krippe für ein Kind von monatlich 226,28 auf 232,88 Euro (plus 6,60 Euro, plus 2,91 Prozent), im Kindergarten von 165,66 auf 169,30 Euro (plus 3,64 Euro/2,2 Prozent), im Hort (sechs Stunden) von 95,09 auf 99,60 Euro (plus 4,51 Euro/4,75 Prozent) steigen. Die deutlichste Steigerung ist für den Hort an Förderschulen vorgesehen. Hier soll der Beitrag von 121,50 Euro auf 139,20 Euro (plus 18,16 Euro/15 Prozent) wachsen.

In Dresden war seit 2019 jahrelang über eine Erhöhung der Beiträge gestritten worden. Im Umfeld der damaligen Kommunalwahlen scheiterte die Stadt mit einem Vorschlag. Erst 2022 kam ein Beschluss zustande. Die Erhöhung fiel deutlich niedriger aus, als von der Verwaltung zunächst geplant. Zudem gab es zwei weitere wichtige Punkte. Um die Beiträge künftig weitgehend stabil zu halten, sollte der Anteil der Eltern an den Betriebskosten der Kitas schrittweise bis auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum abgeschmolzen werden. Dafür wurde ein Dämpfungsfaktor eingeführt. Andererseits sollten Beitragsänderungen künftig automatisch möglich sein, ohne speziellen Beschluss durch den Stadtrat.

Früherer Beschluss reicht nicht

Beides erweist sich nun als problematisch: Der Dämpfungsfaktor erweist sich als unzureichend. Aufgrund der vor allem durch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ungewöhnlich stark gestiegenen Betriebskosten kann das Abschmelzen des Elternanteils um 0,3 Prozentpunkte rechnerisch die Erhöhung der Kita-Beiträge nicht verhindern. Durch den beschlossenen Automatismus könnte die Stadt die höheren Beiträge jetzt einfach in Kraft setzen.

Das will die SPD nun verhindern. Nach ihren Berechnungen soll der Dämpfungsfaktor auf 0,7 Prozentpunkte erhöht werden. Damit würden die Beiträge für die Krippe nur noch um 1,02 Euro, den Kindergarten um 1 Euro, im Hort um 3,07 Euro und den Hort an Förderschulen um 2,29 Euro steigen. Die gedämpfte Erhöhung soll ab 1. September gelten. Sollten bis dahin höhere Beiträge erhoben worden sein, sollte die Differenz zurückerstattet werden. Außerdem sprechen sich die Sozialdemokraten für eine finanzielle Gleichbehandlung von Eltern mit Kindern im Hort an Förderschulen und denen an Regelschulen aus. Dafür soll der Oberbürgermeister eine Vorlage erarbeiten.

Gelder für Straßenbau sollen Einnahmeausfall decken

Die SPD rechnet bei Umsetzung ihres Antrags mit Einnahmeausfällen der Stadt für dieses Jahr in Höhe von 383000 Euro und im kommenden Jahr von 1,15 Millionen Euro. Dafür will die Fraktion zum Ausgleich einen Ausgabeposten für Straßensanierungen einsetzen.

Der Stadtrat habe im Dezember 2022 insgesamt 12,1 Millionen Euro mehr für die Position „Schwarzdeckenprogramm und Straßenunterhaltung“ beschlossen, als von der Verwaltung vorgeschlagen. Frohwieser: Ein kleiner Teil davon kann helfen, die Kitagebühren für die Familien in Dresden stabil zu halten.“ Hier gelte es, „Prioritäten hinsichtlich der Verwendung städtischer Gelder zu setzen“.

