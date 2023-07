In Dresden plant die Stadtverwaltung eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kitas. Die SPD hat einen Antrag dagegen eingereicht und stößt damit auf Kritik.

Dresden. Die SPD-Fraktion im Stadtrat will die von der Stadt geplante Erhöhung der Elternbeiträge in den Kitas weitgehend stoppen. „Als Stadtrat müssen wir das Versprechen der Beitragsstabilität und einer langfristigen Entlastung der Familien von Elternbeiträgen halten und die anstehende Erhöhung der Elternbeiträge durch eine Korrektur abwenden“, erklärte die Fraktionschefin der SPD, Dana Frohwieser. In anderen Fraktionen stößt sie damit auf Kritik.