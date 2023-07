Ein neues Gremium soll der Kriminalität in der Dresdner Neustadt vorbeugen. Dabei gibt es bereits die AG Sicherheit. Was wird aus der Arbeitsgruppe?

Dresden. Auf der Alaunstraße wird gekifft. Ein Mann beschmiert eine Fassade. In einer Wohnung finden Polizisten Drogen und mutmaßlich gestohlene Fahrräder. So ging es am vergangenen Wochenende in der Äußeren Neustadt zu. An zwei Tagen waren 88 Beamte im Einsatz. Dass Kriminalität in diesem Stadtteil ein Problem ist, wird kaum jemand bestreiten. Aber braucht es deshalb ein neues Gremium?