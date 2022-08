Die Ampel in Berlin hat ein „Kita-Qualitätsgesetz“ auf den Weg gebracht. In Dresden löst das Befürchtungen um die Zukunft der Sprachförderung in Kindertagesstätten aus.

In einer Kindertagesstätte schauen Kinder mit einer Logopädin in ein Buch. Bislang werden Fachkräfte speziell gefördert. Neue Regelungen des Bundes bringen das jetzt ins Wanken.

Dresden. Die aktuellen Pläne des Bundes für die Kita-Finanzierung stoßen in Dresden auf massive Bedenken vor allem mit Blick auf den Wegfall einer speziellen Förderung in „Sprach-Kitas“. „Wir bedauern die geplante Beendigung des Programms und hoffen auf eine Fortsetzung“, erklärte Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage.

Hintergrund ist das neue „Kita-Qualitätsgesetz“, das die Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP jetzt auf den Weg gebracht hat. Nach dem Beschluss der Ministerriege um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sollen die Länder in den kommenden beiden Jahren vier Milliarden Euro für die frühkindliche Bildung in Kindertageseinrichtungen erhalten. Bundestag und Bundesrat müssen allerdings noch zustimmen.

Kritik aus Politik und Sozialverbänden

Gegen die Pläne gibt es bereits Kritik aus der Politik und von Sozialverbänden, weil im Gegenzug beispielsweise ein spezielles Programm zur Förderung der sprachlichen Entwicklung wegfallen soll. Über diese Gelder können bislang in den Kitas zusätzliche Fachkräfte eingesetzt werden, um bei den Kindern das Sprechen zu fördern.

Nach den Angaben der Stadt Dresden werden allein beim städtischen Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen aktuell 90 Projekte in 76 Kitas gefördert. In der Summe wurden 2021 rund 1,9 Millionen Eu­ro abgerufen, in diesem Jahr rechnet die Stadt mit einem Förderbedarf von 2,2 Millionen Euro.

Stadt befürchtet Geldmangel

Die Förderung des Bundesfamilienministeriums läuft zum 31. Dezember 2022 aus. Die Verantwortung werde ab 2023 auf die Länder übertragen, wobei die Finanzierung nach den der Stadt bislang vorliegenden Informationen weiterhin durch den Bund über das bisherige „Gute-Kita-Gesetz“ der schwarz-roten Vorgängerregierung erfolgen soll. „Ob die Mittel ausreichend sind, können wir im Moment noch nicht einschätzen“, erklärte Bildungsbürgermeister Donhauser.

„Sprache ist der Schlüssel zu ei­ner gelungenen Integration. Gerade an dieser Stelle zu kürzen, ist ein Fehler der Ampel-Regierung mit weitreichenden Konsequenzen“, erklärte der Dresdner CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Reichel schon im Vorfeld der Entscheidung. Die „einseitige Mittelstreichung“ des Bundes müsse gestoppt werden.

30 000 Kinder sachsenweit betroffen

„Die Entscheidung, das Programm ‚Sprach-Kitas‘ nicht fortzuführen, ist ungerecht und schwer nachvollziehbar“, heißt es beispielsweise auch bei den Linken im sächsischen Landtag in Dresden. Allein in Sachsen hätten 364 Kitas von dem Projekt profitiert, 2022 werden mehr als 450 Sprachfachkräfte finanziert. „Mehr als 30 000 Kinder im Freistaat drohen zum Jahreswechsel diese Unterstützung zu verlieren, wenn die Bundesregierung die Sprach-Kitas beerdigt und die sächsische Staatsregierung nicht einspringt“, erklärte die Linken-Abgeordnete Marika Tändler-Walenta.

Unter anderen auch der sächsische Ausländerbeauftragte, Geert Mackenroth, sowie die Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes, Christina Koch, protestierten. „Der Bund nimmt natürlich nicht das Wort streichen in den Mund, sondern spricht davon, dass die Kosten ab 2023 von den Ländern getragen werden sollen. Das sind 13,4 Millionen Euro, die mal eben auf Sachsen abgewälzt werden, für die noch keine Finanzierung gefunden worden ist und die das ganze Programm ins Wanken bringen“, erklärte Mackenroth.

Lindner sieht keine Kürzung

Die Proteste nützten jedoch nichts. Das Bundeskabinett beschloss den Gesetzentwurf am Mittwoch, 2023 und 2024 soll es jeweils knapp zwei Milliarden Euro für die Qualität in Kitas geben. In der ARD verkündete Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schon zuvor eine aus seiner Sicht „positive Botschaft“ für „diese wichtige Aufgabe“. Bei den „Sprach-Kitas“ gehe es um einige Millionen Euro, die aus dem Bundeshaushalt herausgenommen würden.

Im nächsten Jahr gebe es jedoch zwei Milliarden Euro für die Länder. Das bisherige Gute-Kita-Gesetz wäre jetzt ausgelaufen. Dafür habe er aber für 2023 in den Entwurf des Bundeshaushalt zwei Milliarden Euro eingestellt für frühkindliche Bildung in den Ländern.

Täuschungsvorwurf an Bundesfinanzminister

Hier erntete Lindner jedoch sogar Kritik aus den Reihen der Regierungsparteien. „Der Finanzminister täuscht Fachkräfte und Eltern in den Sprach-Kitas“, schimpfte der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki. Die Länder nutzten die Gelder aus dem Gute-Kita-Gesetz schon jetzt voll für Qualitätsverbesserungen. „Es gibt nicht mehr Geld für die Sprach-Kitas“, machte Malottki klar, dass es kaum Spielraum in den Ländern geben dürfte, um das fehlende Geld für die spezielle sprachliche Förderung auszugleichen.

Diese Sorge wird wohl auch in der Dresdner Stadtverwaltung geteilt. „Aus unserer Sicht steht zu befürchten, dass bei einer Weiterfinanzierung des „Sprachprogramms“ durch das Land andere Zuschüsse wegfallen könnten“, erklärte der Bildungsbürgermeister. Neben dem Bedauern über das bevorstehende Ende des Förderprogramms für die „Sprach-Kitas“ hat die Stadt auch klare Forderungen: Dresden erwartet langfristige Aussagen zur Finanzierung von pädagogischen Angeboten, die über die „reguläre“ Betreuung gemäß des gesetzlichen Personalschlüssels hinausgehen. Donhauser: „Befristete Projekte sind nicht nachhaltig, da sie in aller Regel mit Auslaufen der Finanzierung aus den Kindertageseinrichtungen verschwinden.“

Stadt sieht keine Reserven bei Kita-Trägern

Finanzielle Reserven bei den Kita-Trägern sieht die Stadt nicht. Eine Umschichtung von Mitteln aus der Finanzierung anderer Einrichtungen oder Programme führten zu Brüchen in den Konzeptionen der Einrichtungen. Träger von Kindertageseinrichtungen, wie der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen, haben keinen finanziellen Spielraum, um derartige Leistungen selbst zu finanzieren und fortzuführen.