﻿Förderung endet: Sorgen um Zukunft der Stadtteilbüros in Prohlis und am Koitschgraben

Dresden. Ansprechpartner, Organisator, Vernetzer – seit über 20 Jahren gibt es in Prohlis und im Wohngebiet am Koitschgraben ein Quartiersmanagement (QM). Die Mitarbeiter stellen Veranstaltungen auf die Beine, bringen mit Vereinen Projekte voran oder helfen bei der Integration. Gerade in diesen beiden Stadtteilen, wo sich zwischen Plattenbauten die sozialen Problemlagen ballen, eine wichtige Aufgabe. Doch es gibt Sorgen um die Zukunft beider QMs – weil die Förderung 2025 ausläuft.

In einem an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und den Stadtbezirksbeirat adressierten Schreiben hat jetzt die Stadtteilrunde Prohlis, gespickt mit Vertretern von Einrichtungen und Initiativen der Kinder- und Jugendarbeit, Alarm geschlagen. Die Verfasser mahnen die Fortführung der QMs über 2025 hinaus an. Diese hätten in den vergangenen Jahren ei­nen großen Anteil zur Stärkung der Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe beigetragen.

Finanzierung nach 2025 noch offen

Beide Stadtteilbüros gibt es seit 2000, finanziert wird deren Arbeit komplett über Fördermittel. Seit drei Jahren fließt das Geld aus dem von Bund und Ländern aufgelegten Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“. Jedoch nur noch bis 2025, wie die Stadt bestätigt. Wie danach die Arbeit der beiden QMs bezahlt wird, ist offen.

Im Rathaus haben die Verantwortlichen das Thema durchaus auf dem Schirm: „Der Stadtverwaltung ist es bewusst, dass das QM in den Gebieten fortbestehen muss.“ Vor allem für Prohlis hat sich die Stadt ohnehin einiges vorgenommen. Erst kürzlich hatte Dirk Hilbert einen viele Millionen Euro schweren Masterplan für Prohlis präsentiert. Die Weiterführung des Quartiersmanagements ist darin fest verankert.

QM Prohlis kostet jährlich 150 000 Euro

Die Stadt will nun zunächst erneut die Aufnahme ins Städtebauförderprogramm beantragen. „Die finale Entscheidung zur Aufnahme in das Programm trifft jedoch der Bund“, betont die Verwaltung. Geht der Plan nicht auf, so müsste „geklärt werden, ob und wie ein Sozial- und Quartiersmanagement in Prohlis fortgesetzt werden kann“. Allein die Kosten fürs QM Prohlis beziffert die Stadt auf jährlich 150 000 Eu­ro.

Neben der Stadtteilrunde drängt indes auch die Politik zum Handeln. „Die fußläufige und niedrigschwellige Erreichbarkeit von integren Ansprechpersonen für Anwohnende sind in sozial benachteiligten Gebieten einmal mehr von hoher Bedeutung“, sagt die Prohliser Stadtbezirksbeirätin Julia Günther (Grüne). „Ein Wegfall würde zu einer Verschlechterung der Lebensqualität im Gebiet beitragen und auch die erfolgreiche und ressortübergreifende Umsetzung von Projekten vor Ort – wie zum Beispiel der ambitionierten Bewerbung für die Bundesgartenschau – beeinträchtigen.“

