﻿Welche Dresdner Straßen und Wege sollen öffentlich werden?

Oft ist es ein Streit zwischen Anwohnern und Menschen, die geliebte Abkürzungen gerne weiter nutzen wollen: Welche Privatwege sollen in das städtische Bestandsverzeichnis öffentlicher Straßen aufgenommen werden? Die Antwort auf diese Frage geht zurück auf den 16. Februar 1993.

Der Eschdorfer Weg, die Verlängerung der Eschdorfer Straße in Bühlau, war eine gern genutzte Alternative zur Quohrener Straße für viele Bewohner in der Gegend.

Dresden. Es liegt fast 30 Jahre zurück. Aber: Wie war das damals am 16. Februar 1993? Das ist die Frage, die das Straßen- und Tiefbauamt zu bearbeiten hatte – und zwar 653 mal. So viele Anträge gingen aus der Bürgerschaft ein für die nachträglich ermöglichte Aufnahme von Straßen, Wegen, Plätzen, die so genannte Erstanlegung, ins vorhandene Bestandsverzeichnis öffentlicher Straßen der Stadt Dresden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Erstanlegung vorgesehen blieben nach Auskunft des zuständigen Geschäftsbereichs Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften gerade mal 27 Fälle. Besonders eklatant war das Verhältnis im Stadtbezirk Loschwitz – allein dort wurden 155 Anträge gestellt, die Erstanlegung werde, teilte das Presseamt auf DNN-Anfrage mit, „nach dem Sächsischen Straßengesetz für zwei Wege durchgeführt“. In der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirats (SBR) kam es darüber zu einer hitzigen Debatte; und es waren eine ganze Reihe betroffener Anwohner gekommen.

Eigentümer können jahrelang genutzte Wege sperren

Denn die Sache eilt. Bei allen Straßen und Wegen, die nicht bis zum 31. Dezember 2022 in das Dresdner Bestandsverzeichnis aufgenommen sind, sei „grundsätzlich davon auszugehen, dass es sich nicht um öffentliche Straßen handelt“, so das Presseamt. Das hat Konsequenzen. So könnten Eigentümer die Wege sperren, den Durchgang untersagen, gewohnte seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gern genutzte Strecken, ruhige Nebenwege, Wanderwege, Waldwege, Wege durch die Weinberge, lieb gewordene Abkürzungen auf einmal nicht mehr verfügbar sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Gefahr hatte auch der Stadtrat gesehen. CDU-Stadtratsmitglied Matthias Dietze war eigens in die Loschwitzer Sitzung gekommen, um zur Sache zu sprechen. Er warf der Verwaltung vor, den Bürgerwillen und auch den des Stadtrats missachtet zu haben. Denn dort sei beschlossen worden, bei der Entscheidung über die beantragten Flächen die Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte ausdrücklich miteinzubeziehen; die Vorschläge seien in den Gremien vorzustellen und zu beraten.

Antrag abgelehnt Darum wurden Straßen und Wege nicht in das städtische Bestandsverzeichnis aufgenommen: Weg bereits im Bestandsverzeichnis – 3 Fälle öffentlich nach Sächsischem Waldgesetz – 63 Fälle öffentlich nach Naturschutzrecht – 79 Fälle nach Vermögensgesetz rechtskräftig zuzuordnen – 16 Fälle Weg in Parkanlage – 17 Fälle Weg in Kleingartenanlage – 20 Fälle Weg nach 1993 eingezogen – 4 Fälle Weg erst nach 1993 entstanden – 7 Fälle keine Öffentlichkeit am Stichtag 16.2.1993 – 139 Fälle

Das sei nicht geschehen – nur einige der Stadtbezirksämter seien involviert worden, die Entscheidungen also an der Öffentlichkeit vorbei getroffen worden. Demgegenüber entgegnete die Stadt auf DNN-Anfrage, alle Leiter der Stadtbezirks- und Ortsämter hätten eine Auflistung „ihrer“ betroffenen Straßen und Wege bekommen, die Amtsleiter hätten den Auftrag gehabt, die Gremien darüber zu informieren.

Kommt die Einordnung als „öffentlich“ einer Enteignung gleich?

Dietze bemängelt außerdem, die Wege und Straßen seien nicht, wie in dem Stadtratsbeschluss vom Juli 2021 gefordert, „in geeigneter Form“ aufgelistet und dargestellt worden. Überhaupt hält er es für ein Unding, dass insgesamt ganze 27 Fälle zur Erstanlegung vorgesehen wurden. Nach Angaben der Stadt waren allerdings nach Prüfung der 653 Anträge nur 347 übrig – die übrigen Anträge seien entweder als unzulässig eingestuft worden, einige waren doppelt, andere seien zurückgenommen worden oder hätten sich als bloße Anfragen herausgestellt.

Zudem ist nicht jeder berechtigt, einen Antrag zu stellen. In manchen Fällen hatten sich auch Bürgerinitiativen oder Interessenvertretungen – zum Teil gleich mit mehreren Anträgen – gemeldet. Es müsse aber ein „konkretes, gesteigertes Interesse“ vorliegen, teilte das zuständige Amt auf Anfrage mit. Das hätten zum Beispiel Anlieger oder Hinterlieger an einem Weg, ebenso aber der Eigentümer, über dessen Grundstück der Weg verläuft. Die Einordnung als „öffentlich“ könne „quasi einer Enteignung gleichkommen“, bewertete in der Sitzung Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth. Der Antragsteller muss, teilte die Stadt mit, „seine besondere Betroffenheit begründen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eschdorfer Weg ist Anlass für Streit

Dabei habe es sich die Verwaltung in vielen Fällen zu leicht gemacht, kritisiert CDU-Stadtrat Dietze. „Wenn da ein Schild ,Privatweg’ aufgestellt war, hat das Amt das so hingenommen.“ Man habe Rechtsstreitigkeiten vermeiden wollen, vermutet er. Entscheidend sei aber, ob der Weg – immer Stichtag 16.2.93 – öffentlich genutzt worden sei; er habe sich da juristischen Rat geholt. Und dass jemand so ein Schild aufstelle, könne ja eben gerade ein Hinweis sein, dass er von vielen gegangen werde.

Ein Beispiel ist der Eschdorfer Weg in Bühlau, die Verlängerung der Eschdorfer Straße. Er ist erstmal nicht für eine Aufnahme ins Bestandsverzeichnis vorgesehen. „Da sind wir immer langgegangen“, erinnert sich Renate Müller, die zeitlebens in Bühlau wohnt. Vor elf Jahren sperrte dann der Eigentümer ein Teilstück, nachdem es dort gebrannt hatte; er ließ zwei Zäune aufstellen und ein Schild: Bis auf unbestimmte Zeit sei der Privatweg wegen Abrissarbeiten für den Durchgang gesperrt. Inzwischen ist er auch ziemlich zugewachsen. Aber viele Bühlauer wollen den Weg zurück. Direkte Anwohner sehen das anders. Die Stadt erklärte nun, sie stehe mit dem Eigentümer in Verhandlungen.

Seit elf Jahren ist der Eschdorfer Weg in Bühlau gesperrt. Dass er wieder öffentlich wird, dafür setzen sich (v.r.) CDU-Stadtrat Matthias Dietze, Peter Frey, Vorsitzender der Bürgervertretung Bühlau, und Hans-Jürgen Burkhard (Linke), Stadtbezirksbeirat in Loschwitz, ein. © Quelle: Anja Schneider

Zwischen den Wünschen der Antragsteller und der Rechtslage steckt das Dilemma für Sabine Schreiber, Stabsstelle Recht im Straßen- und Tiefbauamt. In der Sitzung des Loschwitzer Stadtbezirksbeirats hatte sie keinen leichten Stand. Die Vorwürfe wies sie zurück. „Wir sind immer den ganzen rechtlichen Weg gegangen“, sagte sie: Man habe in allen Fällen nachweisen müssen, ob der Weg im Februar 1993 öffentlich oder privat gewesen sei. „Wenn wir das nicht können, werden wir jeden Prozess verlieren.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch könne jeder im Themenstadtplan der Stadt nachsehen, um welche Wege es sich handle, alle seien dort verzeichnet worden: "Da ist das übersichtlich." In der Tat: Wer dort in der Suchfunktion "öffentliche Straßen" eingibt, wird rasch weitergeleitet zum Punkt "Anträge auf Aufnahme in die Bestandsverzeichnisse der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze der Landeshauptstadt Dresden". Wie hilfreich die Übersicht ist, mag jeder für sich entscheiden.

Ganz Schluss sein muss mit den strittigen Wege-Entscheidungen am 31. Dezember 2022 indes nicht. Wenn über Verwaltungsverfahren oder Rechtsbehelfe noch nicht entschieden wurde, oder wenn Klagen oder Widersprüche eingelegt worden sind, dann hat das bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts aufschiebende Wirkung – sowohl für die Erstanlegung wie für die Ablehnung eines Antrages. Entscheidungen über die Aufnahme in das Bestandsverzeichnis oder die Ablehnung werden im Dresdner Amtsblatt veröffentlicht, im aktuellen Heft (46/2022) sind es vier.