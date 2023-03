﻿Dresden soll kein „Sicherer Hafen“ mehr sein

Dresden. In einem Eilantrag für die Stadtratssitzung am Donnerstag fordert die CDU-Fraktion, dass der Stadtrat seinen Beschluss zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge aus dem vergangenen Jahr aufhebt. Dresden könne keine Asylbewerber über der gesetzlich festgelegten Quote mehr aufnehmen, so die CDU-Fraktion.

Mehr Asylbewerber als vorgeschrieben

Nach langer Debatte und mehreren gescheiterten Anläufen hatte der Stadtrat am 3. März 2022 mit knapper Mehrheit beschlossen, dass sich Dresden zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt. Bei dieser bundesweiten Initiative erklären sich Kommunen bereit, über den sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ hinaus Asylbewerber aufzunehmen.

Zustrom stark gestiegen

Seit Herbst 2022 ist der Zustrom von Asylbewerbern nach Deutschland stark gestiegen. Die meisten Menschen kommen nicht direkt aus den Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan, sondern sind zunächst in andere Staaten wie die Türkei geflüchtet. Da sich dort die Lebensbedingungen für Flüchtlinge zunehmend verschlechtern, ziehen sie jetzt weiter nach Deutschland.

2500 neue Asylbewerber in diesem Jahr

Dresden erwartet, dass der Freistaat Sachsen in diesem Jahr bis zu 2500 Flüchtlinge zur Unterbringung und Betreuung in die Stadt schickt. Das sind mehr als in der „Flüchtlingskrise“ 2015 und 2016. Der Stadt gehen die Quartiere aus, deshalb will die Verwaltung neun Containerdörfer im Stadtgebiet errichten, um dort Asylbewerber unterzubringen. Aber auch andere Quartiere wie Hotels werden ins Auge gefasst. Damit will die Verwaltung verhindern, dass Notunterkünfte wie Turnhallen oder die Messe Dresden genutzt werden müssen.

Auf die regulären Asylbewerber konzentrieren

Vor dem Hintergrund dieser Probleme sei es konsequent, den Stadtratsbeschluss zum „Sicheren Hafen“ aufzuheben, fordert die CDU per Eilantrag. Dresden müsse sich auf die Unterbringung der regulär zugewiesenen Asylbewerber konzentrieren. Ob Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eine Eilbedürftigkeit sieht und den Antrag zur Verhandlung zulässt, wird sich am Donnerstag entscheiden.

In Deutschland werden Asylbewerber nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer und innerhalb der Bundesländer auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Der Schlüssel berücksichtigt insbesondere die Zahl der Einwohner beim Verteilsystem.