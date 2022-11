﻿Dresden soll im Advent leuchten

Dresden soll im Dezember nicht in Dunkelheit versinken, sondern ein Fest des Lichtes feiern. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung hat Ausnahmen vom Energiesparen beschlossen.

Dresden. In der Landeshauptstadt Dresden wird es in der Adventszeit Ausnahmen beim Energiesparen geben. Das hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung am Mittwochabend auf Initiative der FDP beschlossen. CDU, Freie Wähler und Linke stimmten neben den Liberalen für den Antrag, der vorsieht, dass vom ersten Advent am 27. November bis Maria Lichtmess am 2. Februar öffentliche Gebäude und Baudenkmäler beleuchtet werden können. Dies ist nach der Energieeinsparungsverordnung des Bundes eigentlich verboten.

Ein Zeichen der Hoffnung