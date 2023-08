﻿Dresden soll Deutschen Schachgipfel 2026 ausrichten

Dresden. Der Deutsche Schachgipfel, Deutschlands größtes Schach-Event mit hunderten Aktiven, soll im Jahr 2026 in Dresden stattfinden. Anlass ist ein Doppeljubiläum: Am 13. Mai 1876 wurde der Dresdner Schachbund gegründet und zum Gründungsjubiläum fand 1926 in Dresden ein bedeutender Schachkongress statt.

Diese Ereignisse jähren sich 2026 zum 150. bzw. 50. Mal. Der Deutsche Schachbund (DSB) beabsichtige in Abstimmung mit dem Schachverband Sachsen (SVS), den Schachgipfel 2026 an Dresden als Austragungsort zu vergeben, teilte SVS-Präsident André Martin der Dresdner Schachgemeinde mit. Welchen Umfang die Veranstaltung haben soll, geht aus dem Hinweis auf den Schachgipfel 2022 in Magdeburg hervor. Der bestand aus dem DSB-Bundeskongress, zehn Deutschen Meisterschaften, dem German Masters, dem Qualifikationsturnier für den FIDE Grand Prix Frauen sowie einem Festakt.

Zum Doppeljubiläum internationales Schach-Turnier im Gespräch

Darüber hinaus, so Martin, „wäre in Anbetracht der Besetzung des Schachkongresses 1926 mit Weltklassespielern die Durchführung eines Internationalen Turniers zu begrüßen.“ Und er fügt hinzu: „Voraussetzung ist die Sicherstellung der Finanzierung.“ Der Hinweis hat einen durchaus ernsten Hintergrund.

Nachdem der Schachgipfel 2019 ins Leben gerufen und seitdem jährlich in Magdeburg ausgetragen wurde, musste er für dieses Jahr abgesagt und die Meisterschaften als Einzelveranstaltungen ausgeschrieben werden. Grund: Braunschweig, als Ausrichter geplant, hatte die Förderzusage zurückgezogen, nachdem Finanzprobleme beim DSB bekannt geworden waren.

Der DSB hatte mit dem Schachgipfel 2022 ein Minus von 115.000 Euro eingefahren, die Planzahlen für 2023 ließen Ähnliches befürchten. Auf unrealistische Kalkulationen und Unregelmäßigkeiten hatte das DSB-Präsidium offenbar seit Jahren viel zu spät reagiert.

Auch das Dresdner Amtsgericht musste sich damit beschäftigen. Es verurteilte im April 2023 in erster Instanz den Schach-Organisator Dirk Jordan, der unter anderem die Schacholympiade 2008 nach Dresden geholt hatte, wegen Bestechlichkeit und Untreue zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Er soll zwischen 2015 und 2018 bis zu 90.000 Euro am DSB vorbeigeschleust und für eigene Zwecke verwendet haben.

Der DSB arbeitet unter der im Mai 2023 gewählten neuen Präsidentin Ingrid Lauterbach an der Sanierung der Finanzen. Gelingt das, sollte einem weiteren großen Schach-Event in Dresden nichts im Weg stehen. Im Rathaus bestehe Interesse, berichtet Hans Bodach, Vorsitzender des Fördervereins Schach Wolfgang Uhlmann e. V., der dazu mit Sportbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) im Gespräch ist.

