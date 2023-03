﻿Dresden soll das Lingnerschloss übernehmen

Der Förderverein für das Lingnerschloss hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als den Fortbestand des Vereins, heißt es in der Einladung.

Dresden. Der Vorstand des Fördervereins Lingnerschloss e.V. lädt am Donnerstag zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. „Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Übertragung des Erbbaurechts des Fördervereins Lingnerschloss auf die Landeshauptstadt Dresden, um den Fortbestand des Vereins zu sichern“, heißt es in der schriftlichen Einladung, die den DNN vorliegt. Deshalb ist Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen.

Stadtrat muss Rückübertragung zustimmen

Sollten sich die Vereinsmitglieder vom Erbbaurecht trennen, ist das nur der erste Schritt. Der Stadtrat muss der Rückübertragung an die Landeshauptstadt zustimmen. Der Vorstand weist in der Einladung darauf hin, dass die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Spätestens sechs Wochen nach einem Stadtratsbeschluss zur Zukunft des Erbbaurechts für das Lingnerschloss soll ein neuer Vorstand gewählt werden.

Das Ende einer Ära naht

Damit deutet sich das Ende einer Ära an. Der Förderverein wurde von Dresdner Bürgern im September 2002 gegründet und engagierte sich für Sanierung und Erhalt des Schlosses „als lebendiges Denkmal mit zeitgemäßem Nutzungsanspruch“, wie es der Verein auf seiner Internetseite schildert. Ziel sei eine Kultureinrichtung von besonderer Ausstrahlung weit über die sächsischen Landesgrenzen hinaus.

Kein Etablissement nur für Reiche

Das Lingnerschloss als mittleres der drei Elbschlösser, auch Villa Stockhausen genannt, wurde von 1850 bis 1853 erbaut. Der Dresdner Ehrenbürger Karl August Lingner lebte von 1908 bis 1916 in dem Gebäude, das er in seinem Testament unter strengen Auflagen der Stadt Dresden vermachte. Die gesamte Bevölkerung solle „die Schönheit dieser herrlichen, in Europa einzigartigen Lage genießen können“, heißt es im Testament, Lingner wünschte kein „Etablissement für nur reiche Leute“.

Mehrfach Verwerfungen im Förderverein

Der Förderverein hat nach eigenem Bekunden versucht, diese Vision schrittweise zu verwirklichen. Der Verein finanzierte die Sanierung des Schlosses mit erheblichen Spendenbeträgen und Fördermitteln. In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Konflikte beispielsweise zwischen dem Kuratorium und dem Vorstand des Fördervereins. Teilweise eskalierten Verwerfungen innerhalb des Vereins und wurden öffentlich.

Stadt will enge Zusammenarbeit der Schlösser

Die Stadtverwaltung hatte schon im vergangenen Jahr eine intensivere Zusammenarbeit zwischen Schloss Albrechtsberg und Lingnerschloss angemahnt. „Die Schlösser liegen nebeneinander. Da sollten wir gemeinsame Interessen ausloten und Nutzungsstrategien Hand in Hand entwickeln“, erklärte der Baubürgermeister öffentlich. Eine aktuelle Anfrage zur möglichen Übernahme des Erbbaurechts blieb seitens der Stadt unbeantwortet.