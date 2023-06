﻿Dresden soll das komplette Paket von Vonovia kaufen

Dresden. Das Dresdner Aktionsbündnis „Mietenwahnsinn stoppen“ sammelt am Sonnabend ab 11 Uhr Unterschriften. Zum Petitions- und Kampagnenstart „Vonovia Aufkaufen“ wirbt das Bündnis um Mithilfe und Teilhabe der Dresdner, erklärte Bündnissprecherin Magda Frohwein.

3000 Wohnungen am freien Markt platziert

Hintergrund der Aktion: Gegenwärtig verhandelt der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) mit dem Immobilienkonzern Vonovia über den Aufkauf von 3000 Wohnungen. Die Verhandlungen kamen zustande, weil Vonovia bundesweit einen erheblichen Teil seines Portfolios auf dem Markt anbietet. In Dresden will sich Vonovia von 6000 Wohnungen trennen. Der Stadtrat erteilte dem Oberbürgermeister mehrheitlich den Auftrag, maximal 3000 Wohnungen in städtischen Besitz zu bringen. Die anderen 3000 Wohnungen platziert Vonovia am freien Markt und verhandelt nach eigenen Angaben mit mehreren Investoren.

Mieter macht sich Sorgen

Um Stadtrat und Hilbert davon zu überzeugen, alle angebotenen Objekte in Dresden aufzukaufen, hat Vonovia-Mieter Patrick Ament jetzt eine Petition gestartet. „Ich als Vonovia-Mieter sorge mich darum, was nach einem möglichen Verkauf mit meiner Mietwohnung passiert“, erklärte er. „Bei den derzeit hohen Immobilienpreisen wird der Druck steigen, den hohen Kaufpreis wieder einzuspielen.“

Aktionsbündnis unterstützt Petition

„Als Aktionsbündnis unterstützen wir die Petition. Die Stadt besitzt gerade einmal ein Prozent des Dresdner Wohnungsbestandes. Damit kann keine soziale Wohnungspolitik gestaltet werden“, sagte Bündnissprecherin Frohwein. „Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum. Dieser Mangel ist nicht nur ein Problem der Mieter, sondern lässt auch städtische Kosten auf Dauer steigen, beispielsweise durch explodierende Kosten beim Wohngeld und die teure Anmietung temporärer Unterkünfte.“

Zusammenkunft am Sonnabend

Damit viele Menschen der Stadt Dresden von der Petition erfahren, lädt das Aktionsbündnis „Mietenwahnsinn stoppen“ am 17. Juni um 11 Uhr zu einer Zusammenkunft in den Columbusgarten, Columbusstrasse/Ecke Eichendorffstraße, in Löbtau ein. Das Aktionsbündnis habe eine hohe Auflage an Informationsflyern, Postern und Aufklebern vorbereitet, die Interessenten mitnehmen und in der Stadt verteilen können.

DNN