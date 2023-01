Zwei mutmaßliche Räuber in Haft: Ermittlungserfolg der Soko Iuventus

Dresden. Ermittler der Sonderkommission (Soko) Iuventus haben einen 15-Jährigen und einen 18-Jährigen festgenommen. Die Verhaftungen erfolgten am Donnerstag und Freitag. Sie sollen gemeinsam mindestens einen Raub begangen und einen Weiteren versucht haben, so die Polizeidirektion Dresden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle, die Tatverdächtigen sind bereits im Gefängnis.

Die beiden Russen sollen am 30. Dezember des vergangenen Jahres versucht haben, zwei 17-Jährige in der Altstadt auszurauben. Die Jugendlichen konnten jedoch fliehen. Am 8. Januar versuchten es die mutmaßlichen Täter ein weiteres Mal, nun am Wiener Platz. Dort schlugen sie auf einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen ein und erbeuteten rund 60 Euro.

Ob die Verhafteten an weiteren Raubstraftaten beteiligt waren, prüfen Ermittler der Soko. Nachdem die beiden festgesetzt wurden, entschied ein Ermittlungsrichter, die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft zu nehmen.

