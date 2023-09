Söbrigen e.V. lädt ein: 8. Pumpenfest in Dresden-Söbrigen

Dresden. Seit acht Jahren gibt es die Pumpe auf dem Dorfplatz in Söbrigen wieder, und jedes Jahr feiern das die Söbrigener mit viel Engagement und Eigenleistung. In diesem Jahr beginnt das Fest an der Pumpe, die richtiges Trinkwasser spendet, am 9. September um 15 Uhr. War es in den vergangenen Jahren immer eine Gruppe von Freiwilligen aus dem Dorf, so ist in diesem Jahr zum ersten Mal der Ortsverein Söbrigen e.V. der Veranstalter.

Alle helfen mit

Vorsitzender ist Altpfarrer Dietmar Selunka, der selbst seit zwölf Jahren in Söbrigen wohnt. „Das Fest ist ein wesentlicher Beitrag zur Gemeinschaft im Dorf“, sagt er. „Da kommen die Bewohner zusammen, und auch Gäste sind gern gesehen.“ Es sei eine Gelegenheit zum Plausch, Austausch, sich kennen zu lernen.

Zum Fest tragen fast alle Söbrigener – und auch Auswärtige – bei. Da werden reichlich Kuchen gebacken, Kaffee gekocht, es gibt einen Grill und Aktivitäten für die Kinder. Musiker aus dem Ort finden sich zu einem bunt besetzten Orchester zusammen, abends spielt ein DJ zum Tanz auf. Es gibt aber wie in jedem Jahr auch Ortsgeschichtliches – in diesem Jahr einen Vortrag über Kulturschaffende, die in einer Verbindung zu Söbrigen stehen, unter anderem der Maler Robert Kummer, der Maler und Bildhauer Kurt Eberhard Gellner und der Pastor Samuel David Roller, nach dem die Kirche in Weixdorf benannt ist.

In den vergangenen sieben Jahren habe das Pumpenfest viel Anklang unter den Söbrigern gefunden, erklärte Selunka, als er das Projekt jetzt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz vortrug. Die Beiräte bewilligten die erbetene Fördersumme über 1262 Euro einstimmig. Die historische Pumpe auf dem Platz war in den 50er Jahren abgerissen worden.hp

