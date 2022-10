﻿So weit sind die Vorbereitungen für den Striezelmarkt in Dresden

Dresden. Eine gute und eine schlechte Nachricht vom Altmarkt. Die gute zuerst: Der Striezelmarkt 2022 auf dem zentralen städtischen Platz ist gesichert. Das bestätigten Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) jetzt auf Anfrage von Stadtrat Robert Malorny (FDP).

Küstentanne kommt am 29. Oktober

Der Altmarkt wird gegenwärtig umfangreich saniert und erhält unter anderem ein neues unterirdisches Leitungsnetz sowie einen neuen Belag mit geschnittenem Pflaster. Laut Hilbert beginnen die Aufbauarbeiten für den Striezelmarkt am 29. Oktober mit dem Aufstellen der Tanne, die diesmal eine Küstentanne aus dem Striegistal ist. Am 22. November sollen die Aufbauarbeiten abgeschlossen sein. Am 23. November öffnet der Striezelmarkt um 16 Uhr seine Pforten, so der Plan.

Verzug bei den Pflasterarbeiten

Erstmal wird der Striezelmarkt weitgehend barrierefrei sein, wie Kühn erklärte. Der Altmarkt soll mit einer provisorischen Asphaltdecke verschlossen werden. Grund dafür: Im nächsten Jahr gehen die Sanierungsarbeiten weiter. Kühn musste einräumen, dass es zu Bauverzug gekommen ist. Die Baufirma würde die Pflasterarbeiten nicht in dem vertraglich vorgeschriebenen Tempo und nicht in der erforderlichen Personalstärke ausführen lassen. „Es laufen intensive Gespräche mit dem Unternehmen. Wir gehen davon aus, dass der Rückstand im nächsten Jahr aufgeholt werden kann und die Arbeiten im Oktober wie geplant abgeschlossen werden“, so Kühn.

Nur wenig Freisitzfläche für die Gastronomen

Aber: Wegen des Bauverzugs wird es auch im nächsten Jahr schwierig, den Gastronomen rund um den Altmarkt Freisitzflächen anzubieten. Der Platz wird wohl weiter eine Großbaustelle bleiben, so dass die Wirte keine Tische und Stühle in großem Umfang vor ihren Lokalen aufstellen können. Eigentlich sollte eine Platzhälfte bereits fertiggestellt werden und für Freisitze zur Verfügung stehen. Kühn sicherte zu, mögliche Platzreserven im Sinne der Gastronomen zu prüfen.

224 Bewerber für 233 Hütten

Die aktuellen Krisen wirken sich auch auf die Angebote auf dem Striezelmarkt aus. Wie Hilbert auf Anfrage des CDU-Stadtrats Steffen Kaden erklärte, habe es erstmals weniger Bewerber für einen Stand gegeben, als Plätze vorhanden sind. 233 Hütten können auf dem Striezelmarkt aufgestellt werden, aber nur 224 Händler haben sich beworben. In früheren Jahren gab es regelmäßig deutlich mehr Nachfrage als Angebot. Manchmal klagten Händler sogar, wenn sie von der Verwaltung nicht berücksichtigt wurden.

Einige Händler haben sich schon zurückgezogen

Inzwischen haben aber auch Gewerbetreibende, die eine Zusage erhalten haben, sich wieder zurückgezogen. Einige hätten kein Standpersonal gefunden, andere bekamen die georderte Ware nicht rechtzeitig geliefert, so Hilbert. Drei Händler hätten sich erst nach der Frist gemeldet. Der OB geht aktuell von 213 Ständen aus, die ab dem 23. November für die Besucher des Striezelmarktes geöffnet sind.

Hilbert versprach, dass die Verwaltung alles daran setzen werde, die Marktflächen und das Umfeld optisch ansprechend zu gestalten. „Unser erklärtes Ziel ist es, dass der Striezelmarkt nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet.“

Zastrow: Vertrauen in die Politik verloren

Im vergangenen Jahr war der Striezelmarkt noch aufgebaut worden, doch wenige Tage vor der Eröffnung stoppte die sächsische Staatsregierung wegen der Coronakrise die Weihnachtsmärkte im Freistaat. „Viele Händler haben das Vertrauen in die Politik verloren und suchen sich jetzt Weihnachtsmärkte in Regionen, wo es mehr Verlässlichkeit gibt“, hat FDP-Stadtratsfraktionsvorsitzender Holger Zastrow beobachtet, der selbst Weihnachtsmärkte betreibt und beispielsweise weniger Kunsthandwerker als früher unter Vertrag nehmen konnte.