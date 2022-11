﻿Endlich wieder Ente – So war die Premiere von „Mafia Mia“ im Ostra-Dome

Dresdens beliebteste Dinnershow ist nach zwei Jahren Zwangspause auf die Bühne zurückgekehrt.

Dresden. Zwei Jahre lang waren der Pate und seine Familie nahezu von der Bildfläche verschwunden, denn trotz unermüdlicher Planungen und Anstrengungen, Mafia Mia trotz aller coronabedingten Widrigkeiten auf die Bühne zu bringen, machte die Pandemie der Dinnershow in letzter Konsequenz doch immer einen Strich durch die Rechnung. Nun gab es zur Premiere aber dann doch endlich ein Wiedersehen mit der mafiösen Mischpoke – und das wurde gebührend gefeiert. Anlass dafür gab es genug, denn Dresdens beliebteste Dinnershow ist nicht nur „Back in Business“, sondern feiert in diesem Jahr auch ihren zehnten Geburtstag.