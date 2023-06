﻿Dresden plant höhere Elternbeiträge in Kitas

Dresden. In der Landeshauptstadt sollen die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung ab September steigen. Das bestätigte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser. „Die Kostensteigerungen machen die Erhöhung unumgänglich“, sagte der CDU-Politiker auf DNN-Anfrage.

Die Pläne waren am Mittwoch bekannt geworden. Demnach sind größtenteils Steigerungen im mittleren einstelligen Euro-Bereich vorgesehen. Der Stadtrat hatte im vergangenen Jahr die jüngste Erhöhung beschlossen. Dazu war es erst nach jahrelangem Streit gekommen. Seit 2019 hatte die Verwaltung vergeblich versucht, mit einer Erhöhung der Elternbeiträge auf steigende Kosten zu reagieren. Vor den damaligen Kommunalwahlen scheiterten die Pläne jedoch. Die Einnahmeausfälle führten zu Mehraufwendungen für die Stadt in Millionenhöhe.

Donhauser verweist auf automatische Anpassungsklausel

Donhauser verwies darauf, dass mit dem Beschluss über die Beitragssatzung von 2022 auch eine automatische Anpassung an die Kostenentwicklung beschlossen worden sei, die nun umgesetzt wird. Um die Elternbeiträge stabil zu halten, hatte der Stadtrat die schrittweise Absenkung des Elternanteils an den Betriebskosten bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeteiligung beschlossen. In den früheren Jahren hatte die Stadt stets die Obergrenzen ausgeschöpft.

„Der Absenkungsbeschluss war richtig, das dämpft die Entwicklung jetzt“, erklärte Donhauser. Die Steigerung der Personal- und Sachkosten im Jahr 2022 sei jedoch so groß, dass eine Anhebung der Elternbeiträge durch den Faktor zum Abschmelzen des Elternanteils nicht vermieden wird. So sollen die Elternbeiträge jetzt jeweils für die 9-Stunden-Betreuung in der Krippe für ein Kind von monatlich 226,28 auf 232,88 Euro (plus 6,60 Euro, plus 2,91 Prozent), im Kindergarten von 165,66 auf 169,30 Euro (plus 3,64 Euro/2,2 Prozent), im Hort (sechs Stunden) von 95,09 auf 99,60 Euro (plus 4,51 Euro/4,75 Prozent) steigen. Die deutlichste Steigerung ist für den Hort an Förderschulen vorgesehen. Hier soll der Beitrag von 121,50 Euro auf 139,20 Euro (plus 18,16 Euro/15 Prozent) wachsen.

Erster Widerstand aus Stadtpolitik

Für sozial schwache Eltern sind Absenkungen und Erlasse möglich. Für das zweite Kind in der Betreuung sinkt der Beitrag auf 60 Prozent. Bei Alleinerziehenden gibt es grundsätzlich einen Abschlag von 15 Prozent für jedes Kind. Ab dem dritten betreuten Kind werden keine Elternbeiträge mehr fällig. Laut Donhauser sei über die Erhöhungspläne im Bildungsausschuss am Dienstagabend informiert worden.

Trotz des beschlossenen Automatismus bleibt abzuwarten, wie die Stadtpolitik jetzt in den Monaten vor der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 auf die Erhöhungspläne reagiert. Tilo Kießling von den Linken erklärte bereits gegenüber den DNN, „wir werden einer weiteren Belastung für Eltern mit kleinen Kindern auf keinen Fall zustimmen. Das haben wir mit unserem Wahlprogramm versprochen, und das halten wir auch“.

