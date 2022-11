﻿So soll die Umgebung des Dresdner Kristallpalastes aufgewertet werden

Dresden. Grüne Wiesen, Parkbänke, und Sportgeräte sollen das Areal um den Kristallpalast künftig aufwerten. Aktuell ist das Gebiet nämlich alles andere als schön. Die große, trostlose Betonfläche zwischen St. Petersburger und Prager Straße ist den Anwohnern der umliegenden Wohnhäuser sowie dem Stadtbezirksbeirat Altstadt schon länger ein Dorn im Auge. Der innerstädtische Bereich in diesem Areal hat sich seit 20 Jahren kaum verändert und fällt vor allem im Sommer durch extreme Hitze auf. Das liegt an den dicken Betonplatten, die hier den Boden versiegeln und zu viel Wärme speichern. Neben fehlenden Grünflächen gibt es außerdem Defizite in Bezug auf Mobilität und Gleichberechtigung von Fußgängern, Radfahrern und Autos auf den angrenzenden Straßen.

Bis auf einige Parkplätze, die der Vonovia gehören, ist die gesamte Fläche städtisches Gebiet, weshalb die Grünen vor zwei Jahren bereits einen Antrag auf „Aufwertung der Aufenthaltsqualität“ beim Stadtrat eingereicht haben. Neben einer „Verbesserung des Stadtklimas und einer Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt als Einzelhandels- und Wohnstandort“ ist das wichtigste Anliegen des Antrages, die Anwohnenden bei der Planung mit einzubeziehen.

Bürgerinnen und Bürger sollen mitbestimmen

Das Amt für Stadtplanung und Mobilität hat dazu mit finanzieller Unterstützung des Stadtbezirksbeirates Altstadt eine Freiraumplanung beauftragt. In mehreren Planungsschritten wurden seitdem durch Interviews, Gespräche und einen gemeinsamen Stadtspaziergang mit Anwohnern und Anwohnerinnen grundlegende Schwerpunkte des Konzepts ermittelt. 499 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der abschließenden Umfrage teil und beschlossen, den Fokus auf Begrünung, Barrierefreiheit und die Schaffung neuer Aufenthaltsorte und Treffpunkte zu legen. Um die Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen zu finanzieren unterstützt der Stadtbezirksbeirat Altstadt das Vorhaben mit ca. 11.000 €

Begrünung und Steigerung der Aufenthaltsqualität als Primärziele

Stadtbezirksamtsleiter André Barth, die Abteilungsleiterin der Stadtplanung Innenstadt Anja Heckmann und der Stadtplaner Matthias Korntheuer stellten jetzt erste Ideen und den aktuellen Stand der Planung vor. Das ursprüngliche Vorhaben, die Haltestelle Walpurgisstraße weiter in Richtung Norden zu verlegen wurde fallengelassen. Dafür wäre es nötig gewesen mehrere der wenigen Bäume zu fällen, die aktuell dort stehen. „Das hätte nicht in das Konzept der geplanten Begrünung gepasst“ sagte Korntheuer. Stattdessen soll die Haltestelle an ihrem jetzigen Standpunkt ausgebaut werden, genauso wie Rad- und Fußwege. Dies sei besonders wichtig, da die angrenzenden Verkehrswege durch das neue Stadtforum vermutlich in Zukunft deutlich belebter sein werden. Ein anderes Merkmal, das Beachtung finden soll, ist der freie Platz vor dem Kristallpalast. „Oberflächenqualitätsverbesserung“ sei hierbei oberstes Gebot, also die Entsiegelung und Entfernung der verschiedenen Asphalt-, Ziegel- und Betonflächen.

Planungswerkstatt zur Entwicklung eines konkreten Konzeptes

Um den groben Ansatz jedoch in ein vollkommen durchdachtes Konzept zu verwandeln und zu entscheiden wo eine Bank platziert oder ein Baum gepflanzt werden soll, laden das Amt für Stadtplanung und Mobilität und der Stadtbezirksbeirat Altstadt alle Interessierten ein, sich bei der finalen Planungswerkstatt am 26. November von 13.30 Uhr bis 17.30 zu beteiligen.

Bei einem aktiven Arbeitsprozess sollen in Gruppen verschiedene Pläne angefertigt werden, auf denen die Teilnehmer mit verschiedenen Methoden ihre Vision des Konzepts abbilden können. Anschließend sollen die verschiedenen Entwürfe noch einmal gemeinsam diskutiert werden. Damit alle Interessierten teilnehmen können, wird ein Englisch- und Arabisch-Dolmetscher anwesend sein. Die Veranstaltung findet im Festsaal in der dritten Etage des Stadtmuseums, Wilsdruffer Straße 2, Eingang Landhausstraße statt. Eine Anmeldung ist bis zum 23. November telefonisch oder per E-Mail möglich.

Erste Ergebnisse in frühestens drei bis vier Jahren

Im Laufe des nächsten Jahres wird der abschließende Plan dann verschiedenen Programmen und Initiativen vorgelegt, um Fördergelder zu erlangen. Wenn alles läuft wie erwartet, könne man in frühestens drei bis vier Jahren mit Ergebnissen rechnen, so Barth.

Von Nikolaus Neidhardt