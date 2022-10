﻿Vom Sorgenkind zum Szeneviertel: Dresdens Äußere Neustadt nach 30 Jahren Sanierung

1990 stand die Äußere Neustadt kurz vor dem Verfall. Innerhalb von 30 Jahren wurde das Viertel großflächig saniert und zu dem gemacht, was es heute ist. Die Ergebnisse hat die Stadt nun in einer kostenlosen Broschüre dokumentiert.

Dresden. Nachdem die Landeshauptstadt vergangene Woche bereits die Sanierungsergebnisse des Hechtviertels präsentierte, hatte das Stadtplanungsamt am Freitag zu einem Spaziergang durch die Äußere Neustadt geladen. 1991 wurde das Viertel zwischen Königsbrücker und Prießnitzstraße zum Sanierungsgebiet erklärt, seitdem hat sich viel getan. Die Ergebnisse hat die Stadt nun auch in einer kostenlosen Broschüre dokumentiert.

Die Neustadt kurz vor dem Verfall

Dabei hätte das heutige Szeneviertel um ein Haar ganz anders ausgesehen, wie Thomas Pieper der Leiter der Abteilung Stadterneuerung am ersten Zwischenstopp, dem Scheunevorplatz, erklärt. 1990 war ein Großteil der Gebäude in einem desolaten Zustand und von Verfall, Leerstand und großflächigem Abbruch bedroht. Viele der Gründerzeithäuser sollten deshalb weg und durch Plattenbauten ersetzt werden. „Gott sei dank ist das nicht passiert“, meint Pieper. Zum einen hätte es zu der Zeit gar keinen Ersatzwohnraum für die knapp 5000 Bewohner gegeben und zum anderen stemmten sich die Neustädter selbst mit aller Kraft gegen jene Umgestaltungspläne.

Thomas Pieper, Leiter der Abteilung Stadterneuerung, zeigt Bilder der verfallenen Neustädter Häuser aus den 90er Jahren. © Quelle: Dietrich Flechtner

Pieper hat im September 1990 in der Stadtverwaltung angefangen und sich der Äußeren Neustadt gewidmet. Mehr als 100 Millionen Euro sind seitdem in das Viertel geflossen. Gut ein Drittel davon wurde für die Sanierung der Wohn- und Geschäftshäuser genutzt. Und diese Investition trug Früchte, denn die Zahl der Einwohner stieg laut Stadt im Sanierungsgebiet Äußere Neustadt von etwa 10 100 im Jahr 1990 auf rund 16 700 Ende 2020 und damit überproportional im Vergleich zur Gesamtstadt.

Mehr als nur ein Wohngebiet

Dass die Äußere Neustadt heute aber mehr ist als nur ein Wohngebiet, zeigt sich auf dem Weg durch das Viertel deutlich. Pieper leitet an Bars, Cafés und Geschäften die Louisenstraße entlang in den Schulhof des Gymnasiums Dreikönigschule. Dieser wurde 2020 fertig saniert und bietet mit modernem Design und Fassadenbegrünung einen Ruhepol im Trubel der Neustadt. Ebenso wie die vielen Spielplätze in der Umgebung. Keine 50 Meter weiter führt ein schmaler Weg an der Seifhennersdorfer Straße zu einem solchen. Das „Louisengrün“ mit angrenzendem Hortgelände und Abenteuerspielplatz macht seinem Namen alle Ehre. „Auf diese ruhigen Zwischenverbindungen bin ich besonders stolz, weil sie am deutlichsten dem Gemeinwohl dienen“, so Pieper.

Doch nicht nur Kinder sollten auf ihre Kosten kommen. Bei der Sanierung der Äußeren Neustadt legten die Planer auch Wert auf den Erhalt von Gemeinschaftseinrichtungen. So führt die Tour am Nordbad vorbei, das nach der Sanierung im nächsten Jahr wieder öffnen soll, und endet am Stadtteilhaus an der Prießnitzstraße, das seit 1998 als soziokulturelles Zentrum zahlreichen Vereinen und Initiativen Platz bietet und die Äußere Neustadt zu dem macht, was sie heute ist.

Einen detailgenauen Einblick in die Sanierung der Äußeren Neustadt bietet die Broschüre der Stadt. Sie ist ab Montag kostenfrei im World Trade Center an der Freiberger Straße, dritte Etage, im Zimmer 3342, im Bürgerbüro Neustadt an der Hoyerwerdaer Straße, im Stadtteilhaus an der Prießnitzstraße oder in der Schauburg erhältlich. Zusätzlich stellt die Landeshauptstadt die Broschüre auch auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

Internet dresden.de/stadtplanung-publikationen