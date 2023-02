﻿Wie sicher fühlen sich die Dresdner in ihrer Stadt?

Dresden. Die Neustadt ist für die Dresdner das gefährlichste Pflaster der Landeshauptstadt. Das ist das Ergebnis der Kommunalen Bürgerumfrage 2022, für die die Stadtverwaltung 18 000 Einwohner um Mitwirkung gebeten hat. Dabei konnten die Befragten Orte benennen, an denen sie sich unsicher fühlen und deshalb ungern aufhalten. 45 Prozent der Teilnehmer nannten Orte in der Neustadt, 38 Prozent in Gorbitz und 33 Prozent in Prohlis. Der Bereich Hauptbahnhof/Wiener Platz wurde von 19 Prozent genannt.

Ältere sehen die Neustadt kritisch

Besonders unwohl fühlen sich Personen über 75 Jahre in der Neustadt, 60 Prozent dieser Altersgruppe nannte das Szeneviertel als unsicheren Ort. Das sehen die 35- bis 44-Jährigen anders, hier nannten 37 Prozent die Neustadt als unsicheren Ort, aber 48 Prozent das Plattenbauviertel Gorbitz. Gründe für das fehlende Sicherheitsgefühl sind laut den Befragten Kriminalität und Drogen, die soziale Struktur der Bewohner und Passanten eines Viertels, aber auch mangelnde Ordnung und Sauberkeit.

Sicherheitsgefühl deutlich gesunken

Das Sicherheitsgefühl der Einwohner in der Gesamtstadt ist in den vergangenen beiden Jahren deutlich gesunken. Gaben 2020 noch 63 Prozent der Befragten an, sich in ihrer Stadt sicher oder sehr sicher zu fühlen, so waren es bei der aktuellen Umfrage nur noch 54 Prozent. Sieben Prozent gaben an, sich unsicher oder sehr unsicher zu fühlen, das sind vier Prozentpunkte mehr als 2020. Besonders kritisch sehen die Bewohner der Stadträume Leuben und Briesnitz/westliche Ortschaften die Sicherheit in der gesamten Stadt. Nur 43 beziehungsweise 46 Prozent fühlen sich in Dresden sicher, aber 13 beziehungsweise elf Prozent unsicher.

Besonders unsicher in Gorbitz

Am sichersten fühlen sich die Dresdner in ihrer eigenen Wohnung, am unsichersten hingegen in Parks und Grünanlagen bei Dunkelheit. Das Sicherheitsgefühl nimmt mit steigendem Alter ab und auch der Zusatz „bei Dunkelheit“ führt zu einer signifikant schlechteren Bewertung. Tagsüber fühlen sich 97 Prozent der Befragten in den Stadträumen Klotzsche/nördliche Ortschaften, Blasewitz, Striesen, Cotta, Löbtau, Naußlitz und Dölzschen sicher. In Prohlis und Reick sind es dagegen nur 76 Prozent und in Gorbitz nur 69 Prozent. Dagegen fühlen sich in dem Plattenbauviertel im Dresdner Westen auch tagsüber 14 Prozent unsicher.

Positive Noten für die Verkehrsbetriebe

Bei Dunkelheit fühlen sich in Prohlis und Reick 33 Prozent unsicher und in Gorbitz 36 Prozent, während in Klotzsche/nördliche Ortschaften, Loschwitz und Schönfeld-Weißig die Werte zwischen sechs und sieben Prozent liegen. In Mockritz, Coschütz und Plauen fühlen sich zwölf Prozent bei Dunkelheit unsicher. Positive Noten erhalten die Dresdner Verkehrsbetriebe – die Befragten fühlen sich in Bussen und Straßenbahnen überwiegend sicher, auch bei Dunkelheit.

Einbrüche bei vier Prozent der Befragten

Vier Prozent der Befragten gaben an, dass in ihre Wohnung in den vergangenen beiden Jahren einmal eingebrochen wurde. Bei zwei Prozent war dies sogar mehrfach geschehen. Am seltensten von Einbrüchen waren die Stadtteile Johannstadt, Klotzsche/nördliche Ortschaften, Loschwitz und Schönfeld-Weißig betroffen. In Mockritz, Coschütz und Plauen wurde dagegen bei fünf Prozent mehrmals eingebrochen.

Häufige Fälle von Diebstahl

Zwölf Prozent der Befragten wurde in den vergangenen zwei Jahren innerhalb ihrer Wohngegend einmal bestohlen, drei Prozent mehrmals. Besonders häufig erlebten die Einwohner der Altstadt, Friedrichstadt sowie der Äußeren und Inneren Neustadt solche Diebstähle.

Jüngere Personen oft Opfer von Körperverletzungen

Eine Körperverletzung erlebten in den vergangenen zwei Jahren drei Prozent der Befragten einmal und zwei Prozent mehrmals in ihrer Wohngegend. In den Stadträumen Leipziger Vorstadt, Pieschen und Gorbitz geschehen dabei häufiger Körperverletzungen als in Stadtteilen wie Klotzsche, Loschwitz, Schönfeld-Weißig, Mockritz, Coschütz und Plauen. Dabei waren vor allem jüngere Personen betroffen. Vier Prozent gaben an, 2020 oder 2021 Opfer eines Sexualdelikts gewesen zu sein. Hier registrierte die Stadtverwaltung Häufungen in der Leipziger Vorstadt, Pieschen und Gorbitz.