﻿Herbst zum Mittagsmahl – so schmeckt’s im e-Vitrum in der Gläsernen Manufaktur

Küchenchef Mario Pattis und Gastgeberin Simona Görner in der Gläsernen Manufaktur.

In Mario Pattis’ Tagesbistro in der Gläsernen Manufaktur in Dresden gibt es Bistro-Küche mit gehobenem Anspruch.

