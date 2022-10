﻿So lief die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Dresden

Seit Donnerstagmorgen waren hunderte Einsatzkräfte im Einsatz, um die Entschärfung einer Fliegerbombe und damit einhergehende Evakuierungsmaßnahmen sicherzustellen. Um 15.30 Uhr schließlich gab es Entwarnung. So lief der Tag in der Zusammenfassung.

Die entschärfte 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegt nach der Entschärfung in einem Transporter des Sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) nahe dem Fundort der Fliegerbombe im Stadtteil Friedrichstadt.

Dresden. Die Entschärfung der 250-Kilo-Bombe, die am Mittwoch auf einem Baufeld an der Friedrichstraße gefunden worden war, ist geglückt. Um 15.30 Uhr gaben die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Donnerstag Entwarnung, wenig später folgte die Freigabe des evakuierten Bereichs.

Mit einer speziellen Wasserschneidanlage gelang es den Experten, den Zünder aus der amerikanischen Fliegerbombe zu entfernen. Dieser musste separat gesprengt werden. Anschließend wurde die Bombe zur Entsorgung in die zentrale Sammelstelle nach Zeithain gebracht. Die Entschärfung dauerte etwas mehr als zwei Stunden, ursprünglich war maximal eine Stunde veranschlagt worden.

In diesem Bereich wurde evakuiert. © Quelle: Polizei

3300 Personen mussten evakuiert werden

Sprengmeister Robert Ludewig hat die Bombe entschärft, betont aber: „Das war keine Einzelleistung, das sind immer Teamleistungen.“ Dass es so lange dauerte, lag an der Prozedur. Der Wasserschneider wurde ferngesteuert bedient. Die Experten mussten zwischendurch immer wieder das Resultat begutachten und zur Bombe laufen - bei einer Entfernung von 400 Metern kommt da einiges zusammen. Einmal musste auch Wasser in das Gerät nachgefüllt werden.

Bereits am frühen Morgen hatte die Evakuierung des Gebiets begonnen, die um 13.10 Uhr abgeschlossen war. Betroffen waren 3300 Personen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte Notunterkünfte, etwa in der Messe, eingerichtet. 25 Betroffene wurden aufgenommen.

270 Beamte im Einsatz

Glück im Unglück: Das Krankenhaus Friedrichstadt musste nicht geräumt werden. Laut Sprecherin Viviane Piffczyk liegt der Komplex zwar sehr nah an der Bombenfundstelle und gibt es Gebäudeteile, die bei einer Detonation betroffen gewesen wären. Dabei handelte es sich aber fast nur um Verwaltungsgebäude. Die Mitarbeiter in den Büros saßen demnach im Home Office, bauten Überstunden ab oder waren in andere Räume umgezogen. Für das Klinikum bedeutete dies aber dennoch: Ab 12.30 Uhr galt „Standby“. Personal und Patienten durften die Gebäude nicht mehr verlassen, Fenster, Türen und Rollläden wurden geschlossen.

Laut Einschätzung der Kampfmittelexperten musste die Bombe nach der Umlagerung auf der Baustelle aus Sicherheitsgründen innerhalb von 24 Stunden weggebracht werden. Die Polizei hätte gern bis zum Wochenende gewartet, um mehr Vorlauf vor der Evakuierung zu haben – dann wäre es einfacher gewesen, Beamte zu organisieren. „Das hier ist ein Kompromiss, aber wir haben es geschafft, sachsenweit Kräfte der Bereitschaftspolizei zu organisieren“, so Polizeisprecher Thomas Geithner. Neben Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdiensten waren 270 Beamte im Einsatz.

Von Linde Gläser und Franziska Kästner