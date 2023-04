﻿So lief die Bombenentschärfung in Dresden

Sieben Stunden Einsatz: Die Evakuierung des betroffenen Gebietes nach dem Bombenfund an der Zwickauer Straße in Dresden nahm einige Zeit in Anspruch. Bei der Entschärfung allerdings ging alles ganz schnell.

Dresden. Nicht einmal eine halbe Stunde hat Sprengmeister Robert Ludewig gebraucht, um die am Freitagmittag bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe an der Zwickauer Straße zu entschärfen. „Es ging relativ fix“, resümierte dieser dann auch. Die Vorbereitungen dazu allerdings nahmen sehr viel mehr Zeit in Anspruch.

Seit 7 Uhr waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, um das abgesperrte Gebiet rund um den Fundort zu sichern. Die Bewohner – betroffen waren etwa 15000 Personen – waren aufgefordert, das Areal bis 9 Uhr zu verlassen. Shuttlebusse der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) waren im 15-Minutentakt im Einsatz, um die eingerichtete Notunterkunft in der Dresdner Messe anzusteuern. 412 Personen nutzten das Angebot, wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre mitteilte. Demnach bekamen zwei Patienten Sauerstoff und 14 Patienten wurden liegend betreut.

Evakuierung bis 13.50 Uhr

Ab 9 Uhr kontrollierten dann Einsatzkräfte, ob sich wirklich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält, dafür kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Maßnahmen zogen sich bis 13.50 Uhr, als die Evakuierung letztlich als abgeschlossen vermeldet werden konnte. Wie Klahre erklärte, kam die Verzögerung zustande, weil sich insbesondere in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen erst relativ spät bei der Feuerwehr gemeldet hätten, um Hilfe zu erhalten. Noch eine halbe Stunde vor Beginn der Entschärfung musste ein nicht gehfähiger Mann evakuiert werden.

Im nahegelegenen Kraftwerk Nossener Brücke war man indes vorbereitet. SachsenEnergie-Sprecherin Viola Martin-Mönnich teilte auf Nachfrage an, dass das Personal reduziert worden war. Dank Vorsichtsmaßnahmen sei es zu keiner Zeit zu Engpässen gekommen.

250 Kilogramm schwere Bombe

Bei der Tafel Dresden, die ihr Lager an der Zwickauer Straße hat, lief es hingegen nicht am Schnürchen. Sämtliche Ausgabestellen im Stadtgebiet konnten nicht angefahren werden, die Läden blieben zu. Das ebenfalls auf dem Gebiet angesiedelte Eisenbahnmuseum konnte zumindest am Nachmittag Entwarnung geben. Zum lange ersehnten 15. Dampfloktreffen konnten die Organisatoren einen Sonderzug von Dresden nach Pirna und wieder zurück improvisieren, Besucher durften wieder auf das Festgelände.

Bauarbeiter hatten die 250 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Bauart am Freitag freigelegt. Nach Prüfung von Spezialisten war klar: Sie ist scharf, mit einem Heckzünder ausgestattet und muss vor Ort entschärft werden. Sie wurde zur Entsorgung in die zentrale Sammelstelle nach Zeithain gebracht.