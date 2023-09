﻿So lebt es sich im neuen Asylbewerberheim in Dresden-Altstadt

Dresden. Die Stadt hat das Robotrongebäude in der Lingnerallee 3 für zehn Jahre gemietet – mit eigentümerähnlichen Verpflichtungen: Dresden muss das in die Jahre gekommene Bauwerk auf eigene Kosten auf Vordermann bringen. Im Inneren sind Büros untergebracht, hier befand sich bis Ende 2022 auch das Hostel City Herberge. Dieses musste schließen, die Räume werden von der Stadt nun als Asylbewerberheim genutzt. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) sprach von einem „Glücksfall“. Für gerade mal 40 000 Euro Aufwand erhält die Stadt eine Unterkunft für zunächst 140 Menschen.

Während in verschiedenen Stadtteilen mit Millionenaufwand Containerdörfer errichtet werden müssen, um die vielen Asylbewerber unterzubringen, bietet die City Herberge Räume, die schon immer der Unterbringung von Menschen gedient haben. Zunächst kann die Stadt nur das Erdgeschoss und die erste Etage nutzen, in der zweiten und dritten Etage müssen Brandschutzauflagen erfüllt werden. Wenn das bis zum Spätherbst geschehen ist, bietet das ehemalige Hostel 280 Menschen Platz. Wie sind die Bedingungen in der ersten großen Asylunterkunft in der Altstadt, die ab Montag mit Menschen aus Syrien, Afghanistan, dem Libanon, Venezuela und Russland kommen, belegt wird?

Vor dem Gebäude: Wachschutz rund um die Uhr

Die neue Asylunterkunft wird rund um die Uhr bewacht. Wer in das Gebäude will, muss sich ausweisen und den Grund für seinen Besuch nennen.

Der Empfangsbereich: Wie im Hostel

Der Empfangsbereich mit Tresen ist nahezu unverändert geblieben. Es sieht aus wie in einer Jugendherberge. Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen liegt aus, Mitarbeiterinnen des Betreibers European Homecare stehen als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Der Fernsehraum: Rote Sessel

In der ersten Etage gibt es einen Fernsehraum mit einem relativ kleinen Bildschirm. Auch hier wurde das rote Mobiliar von früher stehen gelassen, der Raum versprüht den Charme einer Sammelunterkunft.

Die Zimmer: Klein und spartanisch

Das Hostel bietet Ein- bis Dreibettzimmer. Teilweise verfügen die Räume über einen eigenen Sanitärbereich. Teilweise müssen die Bewohner aber auch die Etagentoiletten und -duschen nutzen. In den Räumen stehen neue Feldbetten, die alten Hostelbetten wurden ausgetauscht. Grund: Diese waren zu breit, die künftigen Bewohner hätten noch weniger Raum zur Verfügung gehabt. Dazu kommen Schränke und Tische mit Stühlen. In den Zimmern stehen neue Kühlschränke, die Bewohner sollen sich selbst versorgen können. Die Fernseher, die früher vorhanden waren, wurden abmontiert. Davon zeugen die leeren Konsolen. Privatsphäre gibt es nur in den Einzelzimmern. Wer sich mit einem oder zwei Menschen die Unterkunft teilt, muss sich arrangieren.

Die Belegung: Wer entscheidet?

Wer entscheidet darüber, welche Person in welches Zimmer zieht? Das ist Sache des Betreibers, der damit rechnet, dass vor allem alleinstehende junge Männer in die Unterkunft einziehen werden.

Freizeit und Hilfe: Räume für die Sozialarbeit

Der Betreiber erklärt, er verfüge über eigene Ärzte, Psychologen und Sozialarbeiter. Für diese stehen Räume bereit, in denen Gespräche unter vier Augen geführt werden können.

Der Speisesaal: Keine Biertischgarnituren

Der Speisesaal befindet sich im Originalzustand mit Tischen und roten Stühlen. Keine Biertischgarnituren wie in anderen Asylunterkünften, sondern festes Mobiliar. Vor dem Speisesaal befindet sich der Ausgabetresen für das Essen. Wie in einer Jugendherberge.

Fazit: Gute Voraussetzungen für die Integration

Die Anerkennungsquote bei Asylanträgen liegt gegenwärtig bei 70 Prozent, sagt Sozialamtsleiter Christian Knappe. „Die meisten Menschen, die wir zugewiesen bekommen, werden in Deutschland bleiben.“ Und perspektivisch eine eigene Wohnung beziehen. „Darauf wollen wir sie vom ersten Tag an vorbereiten“, sagt Oliver Tangermann, Geschäftsführer von European Homecare. Gemeinsam mit Initiativen der Dresdner Stadtgesellschaft sollen die Asylbewerber beim Ankommen in Dresden begleitet werden. „Die Bedingungen dafür sind an diesem Standort ideal“, so Tangermann. So könnten direkt vor Ort Deutschkurse angeboten werden.

