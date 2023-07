﻿So kommen die Bauarbeiten in Dresdens Schulen voran

Dresden. Ein Windstoß bringt die Schule zum Einsturz. Nicht die echte, nur einen Modellbau. Er fliegt von einem Tisch, der vor dem Gymnasium Cotta steht. Auf dem Gelände herrscht Hochbetrieb. Handwerker streichen Wände, schleppen Säcke über den Hof. Und Vertreter der Stadtverwaltung berichten anhand des Modells, das man schnell wieder aufbaut, wie es hier in Zukunft aussehen wird.

Das Gymnasium Cotta ist am Mittwoch eine von vier Stationen der Presse-Radtour „Quer durch den Westen“. Die Stadt will zeigen, dass es in den Schulen vorangeht. Jan Donhauser (CDU), Dresdens Bildungsbürgermeister, ist anfangs auch dabei, muss aber schnell weiter, er hat Termine. Vorher nennt er ein paar Eckdaten: Zehn Schulbauprojekte wurden in diesem Jahr beendet, 23 sind in Arbeit, sechs weitere in Planung. Das aktuelle Budget für Investitionen beträgt 134 Millionen Euro.

Gymnasium Cotta: Ein Dach nach dem Vorbild von Erlwein

Was mit dem Geld passiert, lässt sich auf der Baustelle des Gymnasiums Cotta beobachten. Seit März 2021 wird dort gebaut, bis zum kommenden Februar soll die Sanierung abgeschlossen sein. Knapp 30 Millionen Euro sind eingeplant. Die gut 800 Schüler, derzeit am Terrassenufer untergebracht, werden später in einer sechszügigen Einrichtung lernen. Doch noch ist viel zu tun.

Im Gebäude hängen Kabel von der Decke, Staub bedeckt den Boden. Die Fassade wird erneuert, Fenster zum Teil ersetzt, ein neuer Haupteingang geschaffen. Dabei spielt Denkmalschutz eine wichtige Rolle. Das Ziel ist, möglichst viel vom historischen Original zu erhalten. Der Architekt Hans Erlwein hat die in den Jahren 1903 bis 1911 erbaute Schule entworfen. Im Krieg fiel eine Bombe auf das Gebäude. Das Dach, das damals zerstört wurde, wird nun in der Mitte erneuert – nach dem Vorbild von Erlwein. Nicht zuletzt entstehen Quartiere für Fledermäuse und einen Turmfalken.

35. Grundschule: Werden die Füchse getötet?

Im Juni 2020 fiel in der 35. Grundschule (Löbtau-Süd) der Putz von der Decke. Dann fiel auf, dass die Wand instabil war. Fachleute fanden gebrochene Balken, fehlerhaft verlegte Leitungen und nicht reparierte Wasserschäden. Nun wird beinahe alles erneuert. „Es wird fast eine neue Schule“, sagt Schulamtsleiterin Katrin Düring. Bis zum Jahresende soll das Projekt beendet sein.

Die Kinder lernen in Containern direkt neben der Baustelle. Weil sich Füchse unter den Containern angesiedelt hatten, war die Schule zuletzt in die Schlagzeilen geraten. Gerüchten zufolge sollten die Tiere getötet werden. Düring stellt klar, dass sie am Leben bleiben. Falls sich die Jungtiere bald von der Familie trennen, um neue Reviere zu suchen, könnte man versuchen, die Mutter mit einer Lebendfalle zu fangen. Fraglich ist, ob die Füchse überhaupt noch unter den Containern hausen. Laut dem Bauleiter sind sie schon eine Weile nicht mehr gesehen worden.

76. Oberschule: Moderner Verbinder mit viel Glas

An der Merbitzer Straße im Ortsteil Briesnitz sind die Handwerker schon seit August 2020 zugange. Laut Plan ist die 76. Oberschule noch bis Juli 2024 eine Baustelle. Die Stadt präsentierte das 30-Millionen-Euro-Projekt nach eigenen Angaben nun auch, um dem Vorwurf entgegenzuwirken, das Rathaus kümmere sich nur um die Gymnasien. Die beiden historischen Schulgebäude, Baujahr 1880 und 1909, stehen unter Denkmalschutz. Die Grundrisse habe man kaum verändert, sagt der Architekt Rolf Klinkenbusch. Die Klassenzimmer seien nach heutigen Standards relativ klein, angesichts der Schülerzahl aber groß genug. Zwischen den zwei alten Häusern entsteht ein moderner Verbinder mit viel Glas.

Gymnasium Gorbitz: Auf dem Weg zum „Leuchtturm“

Das Gymnasium Gorbitz ist derzeit keine Baustelle, aber die Planungen dafür laufen. Aktuell ist die Schule dreizügig, künftig vierzügig. Wegen steigender Schülerzahlen wird ein Anbau nötig. Darüber hinaus plant die Stadt mit einer neuen Dreifeld-Halle, die auch Vereine nutzen könnten. Die Schule wird frühestens 2030 saniert sein. In Gorbitz-Ost wäre die Einrichtung dann ein „Leuchtturm“, sagt Schulleiter Steffen Müller. Derzeit wird mit Kosten in Höhe von 44 Millionen Euro gerechnet.

