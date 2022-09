Dresden. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ein schönes Lebensmotto. Während es hierzulande und auch diversen anderen Ecken der Welt immer wieder so ist, dass die Feste, egal, wie sie fallen, ausfallen (meist wegen Corona, manchmal auch wegen Krieg), brauchte sich August der Starke 1718 keinen Zwang antun, als sein 48. Geburtstag anstand. Selbst der in den letzten Zügen liegende Nordische Krieg, den Sachsens Regent anno 1700 vom Zaun gebrochen hatte, indem er 14 000 sächsische Soldaten in Livland einmarschieren ließ, tangierte seine per Union verbundenen Ländereien Sachsen und Polen-Litauen nicht mehr groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also durfte gefeiert werden. Durch eine Tuschfederzeichnung belegt ist eine Festtafel, zu der das Geburtstagskind am 12. Mai 1718 die holde Gräfin Maria Magdalena von Dönhoff, seine damalige Mätresse, in den sogenannten Birkholtzschen Garten eingeladen hatte. Augusts Freundeskreis war groß – er musste nicht jeden Abend „Dinner for One“ spielen wie so viele Singles im Lockdown.

Buffets zur Präsentation

Das abendliche Bankett fand in einem von dem Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann errichteten Ehrentempel statt. Es handelte sich dabei um eine aufwendige, vermutlich farbig gefasste und stuckierte Holzkonstruktion mit reichem plastischem Schmuck, wie in dem jüngst von Ulrike Weinhold, Theresa Witting und den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden herausgegebenen Band „Silbergeschenke und Silberbuffets am Dresdner Hof. Goldschmiedekunst im Dienst fürstlicher Repräsentation“ (Sandstein Verlag, 184 Seiten, 98 Abb., 24 Euro) zu lesen ist. Direkt unter der Kuppel des zentralen, von zwei flachgedeckten Gartensälen flankierten Raumes stand die Tafel, an der August gemeinsam mit den geladenen Gästen speiste. Wie aus einem Reisebericht des Gelehrten Johann Michael von Loëns hervorgeht, zeigte sich „in einer Vertiefung [. . .] ein mit Lampen erhelltes Grottenwerk, mit Wasserfällen und transparenten Gemälden“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einer weiteren Tuschfederzeichnung ist die Innenansicht des Gebäudes überliefert. In den Ecken sind zwei Buffets zu erkennen, welche die Tafel links und rechts flankierten. Die symmetrischen dreistufigen Präsentationen zeigen in rhythmischer Anordnung Becken verschiedener Größe, eine Kanne sowie schlanke, vasenförmige Deckelgefäße.

Um es deutlich zu machen: Unter einem Buffet ist in diesem Fall keine Ansammlung von Speisen in Hotels oder bei Partys gemeint, die menschliche Abgründe offenbaren, sobald der Satz „Das Buffet ist eröffnet“ fällt. Näher kommt man der Sache in diesem Fall, wenn man in dem 1731 und 1754 verfassten „Universal-Lexicon“ von Johann Heinrich Zedler nachschlägt, in dem es u. a. heißt: „Credentz-Tisch oder Schenck-Tisch wird dasienige zierliche Thresor, Repositorium oder Schranck an einer Wand genennet, darauf bey ansehnlichen Banqveten und Gastereyen, theils zur Parade theils zum Gebrauch grosse silberne Basins, Fontainen, Gieß-Kannen, Lavors, Pocale, und mancherley kostbare Trinck-Geschirr ausgesetzet werden.“ August der Starke zeigte mit seinem den speisenden Gästen zur Schau gestellten Buffet(-geschirr), dass er gut bei Kasse war. Und das Auge isst nicht nur hinsichtlich des eigentlichen Essens mit.

Den Franzosen nachgeeifert

Nun war ja der Hof Sonnenkönigs in Versailles, also Ludwigs XIV. von Frankreich, das Maß aller Dinge in Sachen Festkultur, dem viele andere Regenten nacheiferten. So auch August der Starke. Das bezeugt überdeutlich auch eine von Jean Lepautre ausgeführte Druckgrafik, die eine Festarchitektur des Jahres 1668 zeigt und in André Félibiens „Relation de la Feste de Versailles“ von 1679 abgebildet ist. Auch wenn Pöppelmann statt einem zentralen Aufbau zwei seitlich angeordnete Buffets konzipiert hat, erinnert sein Arrangement doch in wesentlichen Zügen an den französischen Entwurf.

Bei Augusts Feier ging es wohl gesittet zu. So sehr der Regent Gefallen am Essen und Trinken fand (weshalb er in späteren Jahren auch immer in den sogenannten Pfundstarrkrampf fiel, wenn er sich beim Stehen auf der Waage seiner Pfunde bewusst werden musste), seiner Party wohl zu bescheinigen, dass es auf ihr nicht zuging wie bei „Der heißen Schlacht am kalten Buffet“, für die der Liedermacher Reinhard Mey u. a. die immer wieder gern zitierten Worte fand: „Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt/ Da spießt man, was aufzuspießen ist, / die Faust um die Gabel geballt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Christian Ruf