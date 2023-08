Vom Sachsenbad an den Freiberger Platz: „Ballspielerin“ kehrt nach 30 Jahren zurück ans Wasser

Dresden. Eine alte Bekannte begrüßt seit Donnerstag die Besucher der Schwimmhalle am Freiberger Platz. 1,93 Meter groß, in einer Hand einen Wasserball, in der anderen einen Blumenstrauß: Die Bronze-Skulptur „Ballspielerin“ des Dresdner Bildhauers und Grafikers Eugen Hoffmann überwacht nun den Eingangsbereich des Bades – „mit strenger, aber doch freundlicher Miene“ wie Gisbert Porstmann anmerkte. Der Direktor der Dresdner Museen enthüllte die Figur am Donnerstag gemeinsam mit Matthias Waurick, dem Chef der Dresdner Bäder.

Vielen Dresdnern könnte die „Ballspielerin“ noch aus alten Zeiten bekannt vorkommen. Von 1929 bis zu seiner Schließung im Jahr 1994 zierte sie den Beckenrand des Sachsenbades in Pieschen.

Nach fast 30 Jahren im „Trockenen“ und zwei kleinen Gastauftritten – einmal 2019 im Stadtmuseum bei der Ausstellung zur „Dresdner Moderne“ und 2021 beim Skulpturensommer in Pirna – wurde sie nun also wieder ganz in die Nähe ihres gewohnten Biotops gebracht. Für die rund 1000 täglichen Besucher der Schwimmhalle am Freiberger Platz ist die „Ballspielerin“ jetzt wieder dauerhaft zu sehen.

DNN