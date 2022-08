Die Fahrerin eines Skodas verlor am Montagmorgen auf der Kreuzung Ermelstraße/Eisenacher Straße die Kontrolle über ihren Wagen und krachte gegen die Grundstücksmauer des Kreuzgymnasiums.

Dresden. Am Montagmorgen verlor die Fahrerin eines Skoda auf der Kreuzung Ermelstraße/Eisenacher Straße in Blasewitz die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die Grundstücksmauer des Kreuzgymnasiums. Die Frau und ihr Beifahrer wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von halk