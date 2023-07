﻿Dresden: Ist eine Schulstunde bald nur noch 30 Minuten lang?

Dresden. Der Unterrichtsausfall ist im sächsischen Bildungssystem ein allgegenwärtiges Problem. Doch an bestimmten Standorten sehen die aktuellen Zahlen besonders schlecht aus. Aus den Schulen gibt es dazu kaum Aussagen. Die Schulleitungen sind gehalten, auf das Landesamt für Schule und Bildung zu verweisen. Auf DNN-Anfrage hat die Behörde erläutert, welche Hintergründe die vorliegenden Zahlen aus dem ersten Halbjahr haben.

Was wird unter Unterrichtsausfall verstanden?

Ausfall wird in planmäßig und außerplanmäßig unterteilt. Planmäßig entfällt Unterricht, wenn Stellen unbesetzt sind und Stunden von vorn herein gestrichen werden. Außerplanmäßiger Ausfall kommt durch Krankheit, Havarien oder andere unerwartete Ereignisse hinzu. Um den planmäßigen Ausfall kleiner zu halten, wird schon versucht, Personal zwischen den Schulen hin- und herzuschieben oder die Stundentafel zu kürzen und von einem Fach nur zwei statt drei Stunden zu geben.

Wie geht das Landesamt damit um?

In Vorbereitung des Schuljahres 2022/2023 wurden laut Lasub „Personalausgleichsmaßnahmen zur Absicherung des Unterrichts an allen Schulen der entsprechenden Schulart des Standortes durchgeführt“. Ausfälle zu Beginn und während des Schuljahres (Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit, Kuren und ähnliches) hätten dazu geführt, dass die Personalausstattung dennoch nicht gleich verteilt ist. Kurzfristige Ausgleichsmaßnahmen waren kaum umsetzbar, da es keine Lehrkräfte im Überhang gibt und auch über das Programm Unterrichtsversorgung nicht ausreichend Vertretungslehrkräfte gewonnen werden konnten. Außerdem gefährden permanente Veränderungen in der Lehrauftragsverteilung bei Lehrkräften durch zentrale Steuerungsprozesse den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler.

Wie sieht es an Grundschulen in Dresden aus?

In der Datenbank des Freistaats zum Unterrichtsausfall ist für das 1. Halbjahr die 6. Grundschule in Dresden mit insgesamt 20,7 Prozent Unterrichtsausfall aufgeführt. 11,4 Prozentpunkte waren davon „planmäßig“. 20,4 Prozent sind auch für die 92. Grundschule ausgewiesen, davon seien 14 Prozentpunkte „außerplanmäßig“ gewesen. Im Durchschnitt wurden an Grundschulen in Dresden 0,7 Prozent planmäßiger Ausfall und 4,7 Prozent außerplanmäßiger Ausfall registriert, das liegt etwa auf dem landesweiten Niveau.

An der 6. Grundschule fehlen laut Landesamt Lehrkräfte, vorhandene Lehrkräfte befänden sich schon längere Zeit im Krankenstand. Eine gewisse Entspannung sei durch die Abordnung einer Lehrerin von einer anderen Schule geschaffen worden. Kurzfristiger Ausfall wird durch Krankheit von Lehrkräften und die Betreuung von kranken Kindern erzeugt. Mitunter würden oft auch längere Krankschreibungen registriert. An der Schule sei der Unterricht in den Hauptfächern weitestgehend abgesichert worden. Durch die Nutzung von Ganztagsangeboten oder Fördermaßnahmen aus dem Programm Aufholen nach Corona seien auch Angebote im sportlichen und musisch-künstlerischen Bereich realisiert worden.

An der 92. Grundschule ist laut Landesamt das Personal mit Beginn des Schuljahres sehr knapp bemessen gewesen. „Das Landesamt für Schule und Bildung war bemüht, die Klassenleitungen an allen Schulen im Zuständigkeitsbereich abzusichern.“ Planmäßiger Unterricht muss reduziert werden, wenn nicht genügend Pädagogen zur Verfügung stehen, um alle Unterrichtsstunden der Stundentafel absichern zu können. Die Reduzierung des Unterrichts liege in den Händen der Schulleitungen vor Ort, die die „regionalen Ressourcen verantwortungsvoll koordinieren“. Außerplanmäßiger Ausfall habe mit Langzeiterkrankungen sowie dem Renteneintritt einer Kollegin zu tun. Mit befristeten Maßnahmen habe dies nicht kompensiert werden können. Im 2. Halbjahr konnte der Unterrichtsausfall von 12,1 Prozent im April auf 8,8 Prozent im Mai reduziert werden. Die Nutzung von Ganztagsangeboten oder Fördermaßnahmen aus dem Programm Aufholen nach Corona durch externe Personen deckte in begrenztem Umfang Inhalte der ausgefallenen Stunden ab.

Wie sieht es in Dresden an Oberschulen aus?

Für die 145. und die 107. Oberschule sind Werte von 18,5 beziehungsweise 21,2 Prozent Ausfall aufgeführt. An der 107. Oberschule waren mehr als 17 Prozentpunkte „planmäßiger“ Ausfall. Bei der 145. lag der planmäßige Ausfall dagegen nur bei 4,5 Prozentpunkten. Stadtweit weist die Statistik 2,1 Prozent planmäßigen und 8,0 Prozent außerplanmäßigen Ausfall aus, 3,4 Prozent und 7,3 Prozent sind es sachsenweit.

Für die 145. Oberschuleerklärte das Landesamt dazu: Durch eine Kündigung, die Schwangerschaft von zwei weiteren Lehrkräften und Langzeiterkrankungen von drei Kolleginnen und Kollegen hat sich die Situation an der 145. Oberschule Dresden nach Beginn des Schuljahres 2022/23 unvorhersehbar verschärft, sodass sich dieser hohe außerplanmäßige Ausfall ergab.

Zur 107. Oberschulehieß es vom Landesamt: Die Schule ist vom Schuljahr 2021/22 zum Schuljahr 2022/23 weiter aufgewachsen. Gleichzeitig sind Kolleginnen und Kollegen in den Ruhestand gewechselt und konnten quantitativ nicht durch adäquate Neueinstellungen ersetzt werden. Dazu kommen Schwangerschaften und längerfristige Erkrankungen, die das Arbeitsvermögen weiter und unvorhersehbar reduziert haben.

Auch durch das Mittel der Abordnung von Lehrkräften anderer Dresdner Oberschulen war eine Kompensierung dieser Ausfälle in beiden Oberschulen nicht vollumfänglich möglich.

Ist die Lage an Gymnasien ähnlich?

Hier ragt in Dresden das Vitzthum-Gymnasium heraus, wo der planmäßige Ausfall bei 2,2 Prozent und der außerplanmäßige Ausfall bei 9,1 Prozent lag und unter anderem auf die Krankheitssituation oder Beschäftigungsverbote für Schwangere zurückzuführen war. Durch zusätzliches Personal (eigenständiger Lehrauftrag der Referendarinnen, Rückkehr aus Elternzeit, Gesundung der Langzeiterkrankungen) habe sich der planmäßige Unterrichtsausfall zum Halbjahr erledigt, hieß es aus der Schule. Versäumnisse des ersten Halbjahres hätten punktuell durch Verschiebungen aufgearbeitet werden können. Durchschnittlich gab es an den Gymnasien in der Stadt 0,5 Prozent planmäßigen und 6,5 Prozent außerplanmäßigen Ausfall im ersten Halbjahr des Schuljahres 2022/23. Sachsenweit sind es 1,1 und 6,3 Prozent.

Wie sieht es an Förderschulen aus?

Für die Schule mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ Astrid Lindgren in Dresden sind 23,1 Prozent planmäßiger und 7,9 Prozent außerplanmäßiger Ausfall ausgewiesen. Der Durchschnitt in der Stadt liegt bei 11,4 und 5,9 Prozent, im Land bei 7,7 und 6,8 Prozent.

Beim Landesamt hieß es dazu: „Krankheitsbedingte Ausfälle sind an Förderschulen durch die hohe Belastung der Kolleginnen und Kollegen deutlich gestiegen. Im Einstellungsverfahren wird allen Bewerbern ein Angebot in ihrer Wunschregion unterbreitet. Allerdings stehen seit Jahren deutlich weniger Bewerberinnen zur Verfügung als Bedarf an den Förderschulen vorhanden ist. Die universitäre Ausbildung findet in Leipzig statt. Nach dem Referendariat zieht es viele Referendarinnen und Referendare wieder zurück in die Region Leipzig. Einstellungsverpflichtungen in besonderen Bedarfsregionen haben nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Durch die Erweiterung des Personenkreises für den Seiteneinstieg wird auf eine etwas verbesserte Einstellungszahl gehofft. Oftmals setzen die Förderschulen ihre pädagogischen Fachkräfte zur Unterstützung der Lehrkräfte gerade in individuellen Förderprozessen ein. Pädagogische Fachkräfte stehen in angemessener Anzahl zur Einstellung zur Verfügung, worauf wir auch oft zurückgreifen.“

Gibt es Auswege?

Die Eltern versetzt das seit längerem in Sorge, sie sehen die Chancengleichheit ihrer Kinder bedroht. Vor 20 Jahren schon habe es der Freistaat „einfach verpasst, das System attraktiv zu gestalten“, um zukünftig genügend Lehramtsanwärter zur Verfügung zu haben, hat Frank Haubitz, Schulleiter, Verbandschef und Kurzzeit-Minister in Sachsen, im DNN-Interview erklärt. Jetzt wird offenbar nach jedem Strohhalm gegriffen. So steht wohl auch im Raum, in den Unterrichtsablauf einzugreifen. Hinter den Kulissen wird über die zeitliche Kürzung der Unterrichtsstunde debattiert. Wenn eine Schulstunde statt 45 nur 30 Minuten geht, hat ein Lehrer rechnerisch an einem Arbeitstag Zeit für mehr Schüler.

Bei Nachfragen in Schulen wird dazu viel mit dem Kopf geschüttelt und vor Chaos gewarnt. Gibt es dann Doppelstunden, um noch eine vernünftigen Unterricht hinzubekommen? Ob es dazu wirklich kommt und wo, ist offen. Angeblich sind Pädagogen im Chemnitzer Raum schon mit solchen Planungen befasst. Auf die Frage, ob Schulleiter im kommenden Schuljahr angehalten sind, Unterrichtsstunden zu verkürzen, damit Kapazitäten entstehen, um an anderen Standorten zu unterrichten, wird dies im Landesamt nicht grundsätzlich ausgeschlossen. „Wir befinden uns noch im Einstellungsverfahren, daher gibt es dazu bisher keine Aussagen“, hieß es auf Anfrage.

