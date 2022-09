Der Fahrer eines Toyota Yaris hat am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Söbrigener Straße/Oberpoyritzer Straße in Dresden-Pillnitz einen siebenjährigen Radfahrer erfasst.

Dresden. Der Fahrer eines Toyota Yaris hat am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Söbrigener Straße/Oberpoyritzer Straße in Dresden-Pillnitz einen siebenjährigen Radfahrer erfasst. Der 86-Jährige war mit einem Toyota auf der Oberpoyritzer Straße in Richtung Lohmener Straße unterwegs. An der Kreuzung Söbrigener Straße stieß er dann, wie die Polizei mitteilte, mit dem Siebenjährigen zusammen. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden betrug rund 150 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von bw