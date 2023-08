Dresden: Sexuelle Belästigung in der S-Bahn und am Bahnhof

Dresden. Zu Fällen von sexueller Belästigung ist es am Mittwochnachmittag in einer S-Bahn und vor dem Hauptbahnhof gekommen. Die Bundespolizei stellte zwei Tatverdächtige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Bahnhof sprachen ein 13-jähriges und ein 15-jähriges Mädchen die Beamten an und berichteten, in der S-Bahn aus Freital habe ein unbekannter Mann einer der beiden ans Bein gefasst, und trotz Aufforderung nicht damit aufgehört. Die Polizisten werteten Kameramaterial vom Bahnhof aus und konnten den Mann auf dem Wiener Platz festnehmen.

Nur einige Stunden später berichteten eine 17- und eine 18-Jährige, ein Mann habe sie verfolgt und gegen ihren Willen unsittlich berührt. Mithilfe der Täterbeschreibung fanden die Beamten den stark alkoholisierten Mann auf einer Bank am Wiener Platz.

DNN