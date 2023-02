Dresden setzt ein Zeichen für den Frieden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

sie ist längst ein Symbol geworden für den Umgang mit Krieg und Zerstörung: die Menschenkette in Dresden. Jedes Jahr am 13. Februar gedenkt die Stadt der Opfer der Bombardierung am 13. Februar 1945. Zum 78. Jahrestag hielten sich auch gestern wieder mehr als 10.000 Personen an den Händen. Dabei stehen aber nicht nur die Opfer der Dresdner Bombennacht im Fokus, sondern auch die Toten, die deutsche Bomber forderten.

Bürger bilden vor der Frauenkirche eine Menschenkette. © Quelle: Robert Michael/dpa

In der Stadt „Geborene und Zugezogene, Jung und Alt, Briten und Deutsche, Ukrainer und Russen“ standen laut Oberbürgermeister Dirk Hilbert zusammen. Ein wiederholt starkes Zeichen für Versöhnung und Frieden. Jetzt lesen

Was wir hier am 13. Februar tun können, ist klar zu benennen, wie Nationalismus, Imperialismus und Größenwahn enden: in Trümmern. Dirk Hilbert Oberbürgermeister in Dresden, über den Gedenktag

Die Äußere Neustadt – hier der Martin-Luther-Platz – zählt jetzt zur Parkzone 1. © Quelle: Anja Schneider

Parken in Dresden: Stadt freut sich über sattes Einnahmeplus

In den schlimmsten Zeiten der Pandemie kontrollierte das Ordnungsamt nicht den ruhenden Verkehr, sondern die Einhaltung der Maskenpflicht. Wer Parkgebühren zahlte, war selbst schuld. Jetzt ist alles wieder normal. Jetzt lesen

Viele Menschen sprechen nicht über eine Erbschaft, wenn es sich vermeiden lässt, sagt Erbe Yannick Haan. © Quelle: Monstera/Pexels

Yannick Haan: „Extremer Reichtum ist mit einer Demokratie nicht vereinbar“

Erbschaften zerreißen unsere Gesellschaft, konstatiert der Autor und SPD-Politiker Yannick Haan. Seit er selbst eine größere Summe erbte, setzt er sich für höhere Erbschaftssteuern ein. Im RND-Interview erklärt Haan, wie die Gesellschaft gerechter werden könnte – und was hinter der Idee eines Grunderbes für alle steckt. Jetzt lesen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Lauterbach und Drosten warnen vor „Umdeutungen“ von Corona-Maßnahmen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und der Virologe Christian Drosten wehren sich gegen „Umdeutungen“ bei der Bewertung von Corona-Schutzmaßnahmen - etwa mit Blick auf Schulschließungen. Das „Verdrehen von Tatsachen“ etwa durch „Querdenker“ habe in der Pandemie erheblichen Schaden ausgelöst. Jetzt lesen

18 Uhr: Andacht für Verliebte mit Pfarrerin Eva Gorbatschow und Pfarrer Hans-Jörg Rummel. Ort: Kreuzkirche Dresden, An d. Kreuzkirche 6, Dresden

18.30 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Cossebaude - In der öffentlichen Tagung geht es neben einer Einwohnerfragestunde unter anderem um den Planungsstand für den Bahnhof Cossebaude und einen Maßnahmenkatalog zur Verkehrsberuhigung der Fahrradstraße Ortskern Gohlis zur E-Petition P0099/21. Ort: Bürgersaal der Verwaltungsstelle Cossebaude, Dresdner Straße 3, 01156 Dresden

Ein so genannter Zukunftszug fährt in den Leipziger Hauptbahnhof ein. Der Zug ist Teil der Bewerbung der beiden Städte Leipzig und Plauen um das "Zukunftszentrum" zur Deutschen Einheit und Europäischen Transformation. (Archivfoto) © Quelle: Jan Woitas/dpa

Eine Jury entscheidet über Standort des Zukunftszentrums für europäische Transformation und Deutsche Einheit. Sieben Orte in Ostdeutschland haben sich als Standort für das geplante Zukunftszentrum beworben. Leipzig und Plauen in Sachsen haben eine gemeinsame Bewerbung eingereicht, dazu kommen Frankfurt/Oder in Brandenburg, Halle in Sachsen-Anhalt sowie Eisenach, Jena, Mühlhausen und Sonneberg in Thüringen.

Geplant ist ein Gebäude mit einer herausgehobenen modernen Architektur. Es soll ein Ort sein, an dem die Erfahrungen und Leistungen der Menschen aus und in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren sichtbar gemacht werden.

Von der Küste bis zu den Alpen: Deutsch ist nicht gleich Deutsch, nicht einmal bei der Begrüßung.

... die unterschiedlichen deutschen Dialekte - unser Quiz dazu

„Diggnischl“ oder „Miendientje“: Manchmal versteht man selbst im eigenen Land nur Bahnhof und wünscht sich für all die Dialekte ein Wörterbuch herbei. Bist du ein Sprachprofi? Teste dein Wissen in unserem Quiz. Jetzt lesen

