﻿Dresden setzt auf Container für Asylbewerber

Dresden will Asylbewerber in Containern unterbringen.

Die Plätze für Asylbewerber in Dresden werden knapp. In der Not will die Stadtverwaltung die Menschen in Wohncontainern unterbringen.

