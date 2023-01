Auch handgefertigte Kostüme aus der Oper „Le nozze di Figaro“ sind am 22. Januar in der Semperoper zu erwerben.

Die Semperoper Dresden lädt zum Kostümverkauf am 22. Januar ein

Dresden. Die Semperoper macht zum neuen Jahr Platz im Kleiderschrank: Am 22. Januar findet erstmals wieder ein Kostümverkauf der Sächsischen Staatstheater statt. An dem Sonntag stehen handgefertigte Unikate unter anderem aus den Inszenierungen „Nabucco“, „Le nozze di Figaro“, „Carmen“ und „Dr. Faust“ zum Verkauf, die sich derzeit im Fundus der Staatstheater befinden.

Wie das Opernhaus mitteilte, können Interessierte von 10 bis 15 Uhr an den Garderoben im Foyer der Semperoper zwischen Kostümen und Kostümteilen, Hüten, Schuhen und Stoffresten nach Belieben stöbern, anprobieren und zu Preisen von drei bis 99 Euro einkaufen. Es kann an den Kassen in bar, aber auch mit Mastercard, Visa- und Diners Club-Karte gezahlt werden.

Verborgene Schätze

Mehr als 2000 Kostüme werden jährlichen in den Sächsischen Staatstheatern nach Maß angefertigt. Die Semperoper verspricht, dass unter den unterschiedlichen Bekleidungsstücken verschiedenster Materialien so manche Schätze verborgen sind, die die Herzen von Opern- und Theaterfreunden, aber auch modebewusster Individualisten höherschlagen lassen.

Weitere Informationen unter semperoper.de

Von cs