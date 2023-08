﻿Dresden: Seifenkisten schießen an der Saloppe den Elbhang runter

Dresden. Die Saloppe lädt wieder zum traditionellen Seifenkistenrennen ein. Am 2. September startet um 15 Uhr die 20. Ausgabe des Events und die erste seit Corona, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei fahren die Teilnehmer eine 800 Meter lange abgesicherte Strecke von der Sommerwirtschaft Saloppe über das Wasserwerk Saloppe bis zum Elbufer hinab. Neben dem Wettrennen der Seifenkistenfahrer steht in diesem Jahr auch wieder die „Miss-Mister-Kistenluder*nnen-Wahl“ an, wie die Veranstalter sie nennen. An dieser kann jeder teilnehmen, unabhängig vom Geschlecht. Daneben sind Sonderpreise geplant wie der für den „halsbrecherischsten Reifenwechsel während der Fahrt“ und der „Nachwuchspreis 2023“. Diesjähriger Top-Anwerter auf den Wanderpokal „Prix de Saloppe“ ist das Rekordgewinnerteam „Nautilus“, vormals „Café Vorstadt“ und „Garde la Lune“. Wer am Rennen teilnehmen will, kann sich online über ein Formular anmelden. Die Startgebühr liegt bei 40 Euro pro Team, darin enthalten sind eine Kiste Bier, ein warmes Essen pro Teammitglied und alkoholfreie Getränke. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos.

Anmeldung: www.saloppe.de/seifenkistenrennen

