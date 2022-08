Der sechsjährige Mathyas N. aus Dresden-Leuben war am Donnerstagmorgen aus der Wohnung seiner Eltern verschwunden. Noch am selben Tag kehrte der Junge wohlbehalten zurück.

Dresden. Der seit Donnerstagmorgen vermisste Sechsjährige Mathyas N. ist wieder da. Der Junge kehrte am Nachmittag wohlbehalten in seine elterliche Wohnung zurück. Ein Straftatverdacht besteht nicht. Die Dresdner Polizei suchte den Jungen, nachdem er am Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung in Dresden-Leuben verließ und vorerst nicht wieder aufgetaucht war.

Von bw