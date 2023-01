﻿Schwerer Zusammenstoß am Käthe-Kollwitz-Ufer: Beide Fahrer verletzt

Auf der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Ufer/Hertelstraße kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall, der zu einer Sperrung des Käthe-Kollwitz-Ufers führte.

Dresden. Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr sind zwei Autos auf der Kreuzung Käthe-Kollwitz-Ufer/Hertelstraße zusammengestoßen. Die Fahrerin eines VW Passat kam von der Hertelstraße, als sich der Unfall mit einem anderen VW Passat ereignete. Beide Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt und mussten entfernt werden. Um die auslaufenden Betriebsstoffe kümmerte sich die Dresdner Feuerwehr. Das Käthe-Kollwitz-Ufer war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Von lp