Schwarzfahrer verletzt Kontrolleure – Polizei sucht Zeugen

Dresden. Bei einer Ticketkontrolle in einer Straßenbahn der Linie 12 auf der Lübecker Straße ist am Donnerstag um 14.15 Uhr ein Schwarzfahrer vor einer Kontrolleurin und einem Kontrolleur weggerannt. Das teilt die Polizei mit. Als die 30-Jährige und der 43-Jährige versuchten, den Mann aufzuhalten, kam es erst in der Bahn und später an der Haltestelle „Birkenhauner Straße“ zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei verletzte der Mann die beiden Kontrolleure. Dann gelang ihm die Flucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder dem Tatverdächtigen machen können. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß und hat schwarze gelockte Haare. Er trug einen Dreitagebart, ein grünes Shirt, das bei der Auseinandersetzung zerriss, und einen schwarzen Schuh am linken Fuß. Hinweise bitte telefonisch unter 0351 483 2233 an die Polizeidirektion Dresden.

DNN