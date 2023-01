﻿Auf zu neuen Zielen: Schulz’ Aktivreisen mit neuen Reiseangeboten

Dresden. Ob von Hütte zu Hütte mit Huskys in Schweden, durch wildromantische Westfjorde in Island oder an der Küste Portugals wandern – bei „schulz aktiv reisen“ ist für all jene etwas dabei, die sich gern bewegen und offen für Neues sind. Frank Schulz und seine 30 Mitarbeiter, von Stammgästen liebevoll „Schulzis“ genannt, haben mehr als 200 Reiseziele auf fünf Kontinenten in ihrem Repertoire. Vergeblich gesucht werden hier Kreuzfahrten oder Busreisen.

Seit nunmehr 33 Jahren besteht Ostdeutschlands ältester Spezialveranstalter für Natur- und Erlebnisreisen unter der Leitung von Gründer und Namensgeber Frank Schulz. „Aktiv steht auch für den Blick über den Tellerrand, für die Begegnung mit anderen Kulturen und Lebenskonzepten“ erklärt Schulz. Das gelinge auch deshalb so gut, da das Unternehmen bei seinen Reisen auf kleine Gruppen von maximal zwölf Personen und deutschsprachige, meist einheimische Reiseleiter setzt. Geheimtipps, Insiderwissen und Einblicke in die Sitten des Land sind somit vorprogrammiert.

Nach den Krisen auf dem Weg der Normalität

Für eine Branche, die auf offene Grenzen und Reisefreiheit setzt, war die Corona-Pandemie eine einschneidende Zeit. Auch bei „schulz aktiv reisen“ machten sich die Einschränkungen bemerkbar. Zwar erhielt das Unternehmen Überbrückungshilfen, doch die reichten nicht aus. Der Umsatz fiel auf ein Viertel des Umsatzes vor Pandemiezeiten und Schulz musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Doch sobald es hieß, dass Reisen in absehbarer Zeit wieder möglich seien, setzten sich die „Schulzis“ mit ihren Partnern in den verschiedenen Ländern zusammen und reaktivierten die Angebote. Hier kam Schulz seine Philosophie zugute: Durch die kleinen Gruppen konnten Reiserouten flexibel geplant und so auf Einschränkungen, Personal-Ausfälle in den Hotels und eingeschränkte Öffnungszeiten reagiert werden. In der Zeit baute Schulz auch seine Reisen innerhalb Deutschlands und an der polnischen Küste aus, die dankbar von den Gästen angenommen wurden.

Doch nach drei Jahren Pandemie geht es stetig wieder bergauf. „Wir sind auf dem Weg der Normalität“, bestätigt Schulz. Die Buchungsanfragen ähnelten im Dezember erstmals wieder den Buchungen vor Pandemiezeiten. Aber auch die Energiekrise spiegelte sich in dem Buchungsverhalten der Gäste wider – Reisen wurden spontan gebucht, längerfristige Reservierungen gab es kaum. Dafür lässt sich ein Trend erkennen, dass die Menschen zwei Reisen miteinander verbinden und länger an den jeweiligen Orten bleiben. Bei vielen stecke da auch der Wunsch nach klimaneutralem Reisen dahinter, erzählt Schulz.

Südeuropa-Angebote erfreuen sich wachsender Beliebtheit

Doch nicht nur die Gäste haben sich geändert, auch der Reiseveranstalter hat wegen aktueller Krisen einige Änderungen vornehmen müssen. Unter anderem wurden die Preise angehoben und die Reisen damit etwa fünf bis acht Prozent teurer. Wegen des Kriegs in der Ukraine hat Schulz die Reisen in das Land sowie nach Russland eingestellt. Der Osteuropaspezialist musste Alternativen finden und erfreut sich einer wachsender Beliebtheit an den Angeboten nach Südeuropa. Ganz vorn dabei sind Reisen auf die Azoren, Madeira und Kreta; der Renner sei aktuell der „Fisherman Trail“ (zu deutsch: Fischerpfad) in Portugal, meint Frank Schulz.

Der Dresdner Aktivreiseveranstalter ist in diesem Jahr auch wieder bei der Reisemesse in Dresden dabei und lädt die Besucher dazu ein, die neuen Reiseangebote und Ziele kennenzulernen. Täglich von 14.30 bis 16 Uhr können Interessierte zudem den halbstündigen Vorträge im Erlweinsaal lauschen. Auch den neuen Katalog, in deutlich verjüngtem Design, wird es vor Ort geben. Da erst im Sommer die Entscheidung für die Messe fiel, war es dem Team nicht mehr möglich, die traditionellen „schulz aktiv reisentage“ zu organisieren. Schulz blickt aber optimistisch in die Zukunft, dass im kommenden Jahr alles wieder beim Alten ist.

Weitere Informationen unter schulz-aktiv-reisen.de