﻿Dresden räumt bei Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ab

Dresden. Die Region um die Landeshauptstadt räumt ab: Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gehen in diesem Jahr sieben Landessiegerpreise an Schüler aus Dresden und der näheren Region. Das Romain-Rolland-Gymnasium kann zudem die Auszeichnung als „Landesbeste Schule“ einheimsen. Am Dienstag werden die Preisträger in Leipzig geehrt.

5600 Kinder und Jugendliche haben mit 1651 Beiträgen am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teilgenommen. Das diesjährige Ausschreibungsthema lautete „Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte”.

Steinmeier: „Glücksfall für unsere Demokratie“

Für den Wettbewerb, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des 50-jährigen Jubiläums laut einer Mitteilung als „Glücksfall für unsere Demokratie” bezeichnete, haben Schülerinnen und Schüler bundesweit zu einer Vielzahl von Themen in unterschiedlichen Epochen der Geschichte geforscht.

In Sachsen wurden 96 Beiträge von 340 Teilnehmern eingereicht. Neben den 15 Landessiegern (je 500 Euro) und 15 Förderpreisen (je 200 Euro), die nach Sachsen gehen, darf sich das Romain-Rolland-Gymnasium aus Dresden über die Auszeichnung landesbeste Schule freuen, die mit 2500 Euro dotiert ist und nach der Anzahl an Landessiegern und Förderpreisen vergeben wird.

Zwei Landessiege für das Gymnaium „RoRo“

Das „RoRo“ in Dresden, das sich wie schon in den Vorjahren stark beim Wettbewerb engagierte, konnte die zwei Landessiege mit Arbeiten jeweils einer Schülerin über die Wohnsituation von Menschen vor, während und nach der Flucht aus Ostpreußen zwischen 1944 und 1945 sowie über die in den 1920er Jahren errichtete Villa Wohlrab und ihren Erbauer in Freital erringen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte 2019 an Floria Herget aus der 10. Klasse des Romain-Rolland-Gymnasium in Dresden für ihre Arbeit „Refugies Bienvenue? Integration und Assimilation von Hugenotten und Waldensern in Hessen-Kassel im 17. und 18. Jahrhundert" die Urkunde für einen 1. Preis. © Quelle: Archiv/Wolfgang Kumm

Weitere drei Landessiege gingen an Dresdner Schulen sowie jeweils einer an Einrichtungen in Coswig und Ottendorf-Okrilla. Dabei beschäftigten sich drei Schüler der 10. Klasse des Gymnasiums Bürgerwiese mit dem Wohnen auf der Prager Straße. 16 Schüler des Gymnasiums Plauen untersuchten in ihrem Beitrag „In Plauen zu wohnen, scheint sich zu lohnen“, was den Stadtteil um 1900 für den Zuzug interessant machte. Über den Wandel von Schloss Colditz vom Jagdschloss zum Kriegsgefangenlager im Zweiten Weltkrieg schrieb ein Schüler des Gymnasiums Dresden-Bühlau.

Auch mehrere Förderpreise fürs RoRo

Das „Leben im Feierabendheim Schloss Hermsdorf 1946-1999“ haben 18 Schüler der Klassenstufe 9 der Oberschule in Ottendorf-Okrilla untersucht und eine Schülerin aus Coswig ging der Frage „Mehrgenerationswohnmodell – Eine Erfindung der Neuzeit oder Relikt aus vergangenen Zeiten? mit einer „Spurensuche am Beispiel des Rittergut Porschnitz im Landkreis Meißen“ nach.

Außerdem gingen Förderpreise (je 200 Euro) an Beiträge aus dem Romain-Rolland-Gymnasium (vier Beiträge), das Gymnasium Dresden-Plauen (1), das Hans-Erlwein-Gymnasium (1), das Gymnasim Bühlau (1) sowie die Grundschule Weixdorf (1 Beitrag).

Auszeichnung der besten Beiträge auf Landesebene

Am 27. Juni werden die Preisträgerinnen und -träger im Rahmen der feierlichen Landespreisverleihung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig ausgezeichnet. Die 250 Landessieger bundesweit haben zudem die Chance, auch einen von 50 Bundespreisen zu erringen. Am 14. November 2023 wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die fünf Erstpreisträger auf Bundesebene in Schloss Bellevue in Berlin ehren.

50 Jahre Geschichtswettbewerb

1973 gründeten Bundespräsident Gustav Heinemann und der Stifter Kurt A. Körber den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Mit bislang mehr als 156 200 Teilnehmern und rund 36 500 Projekten ist er der größte historische Forschungswettbewerb für junge Menschen in Deutschland.

Mehr Informationen: 50-jahre-spurensuche.de und https://koerber-stiftung.de/projekte/geschichtswettbewerb/

