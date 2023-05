﻿Sich auch mal eine Pause gönnen: Wieso es an der SLUB Schreibspaziergänge gibt

Dresden. „Die haben da mal so eine Umfrage gemacht, wie viele Studenten wirklich acht Stunden am Tag arbeiten. Da hat sich niemand gemeldet“, erzählt Clemens Jacob. Der hochgewachsene Mann studiert im Master Politikwissenschaft an der TU Chemnitz. Wissenschaftliches Schreiben ist im Studium für ihn Alltag. Doch jetzt steht die Masterarbeit an. In einem Angebot der Schlüsselkompetenzwoche der TU Dresden hat er sich Tipps geholt. Seine wichtigste Erkenntnis: Durcharbeiten geht nicht. Jeder braucht Pausen.

Auf der Suche nach weiteren Hilfestellungen hat er auf der Website der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) ein besonderes Angebot entdeckt: Schreibspaziergänge. Zweimal die Woche bietet Marlies Krause die 30- bis 45-minütigen Sitzungen an. Dabei richtet sie sich an Studenten aller Fachrichtungen, die Unterstützung beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit brauchen.

Einfach mal reden

Wenn sie ihre Klienten abholt, lassen sie die Jacken an. Von der Zentralbibliothek geht es erst einmal die stressige und laute Straße lang. Danach lässt sie die Studierenden reden. Durch den ganzen Covid Lockdown war Jacob raus aus dem wissenschaftlichen Arbeiten. Inhaltlich stellt er sich in der Masterarbeit die Frage, inwiefern sich die Parteiprogramme fünf großer Parteien in Nordirland nach dem Brexit verändert haben.

Mit seiner Familie über seine anstehende Arbeit zu sprechen, brachte ihn nicht weiter. „Klingt interessant, aber davon verstehe ich nichts“ – damit wurden die Gespräche meistens beendet. Bei Marlies Krause konnte er seinen Gedanken freien Lauf lassen. Es gehört zu ihrem Programm, dass sie im Vorhinein keine Fragen stellt und möglichst unbefangen rangeht.

Wissenschaftliches Arbeiten ist mehr als Schreiben

Von „Problemen“ spricht sie übrigens nicht, lieber formuliert sie es positiv. Dabei hilft ihr die Natur. Nach der lauten Straße erreicht man den Beutlerpark und schaut erst einmal einen Hügel hoch. Man hat also keine Wand, dafür eine Wiese vor dem Kopf – genau das Bild, das Marlies Krause erzeugen möchte. „Wir haben dann darüber gesprochen, was ich alles schon geschafft habe“, erinnert sich Jacob. Denn für Marlies Krause gehört zum Schreiben mehr als das Eintippen von Buchstaben am Computer.

Während des Spaziergangs habe er verstanden, was er alles schon geschafft hat: Ein Thema zu finden, die Methodik festzulegen, Literatur zu finden. Sogar erste Forschungsergebnisse kann er schon vorweisen. Wenn man näher an den Hügel im Beutlerpark rangeht, erkennt man auch Stufen, die führen Schritt für Schritt nach oben. „Das war für mich eine Motivationshilfe“, erklärt Jacob. Vor sich sehe er nun kleine Arbeitsschritte. Noch hat er seine Masterarbeit nicht angemeldet. Doch jetzt wisse er, was er noch vor der Anmeldung abklären muss.

Notizbuch für spontane Einfälle

Auf die Natur habe er sich gefreut. „Ich habe schon vorher gemerkt, dass ich nach dem Joggen bessere Einfälle habe“, sagt er. Nicht an einem Tisch zu sitzen, löse auch das Unterrichtsfeeling. Deshalb rät Marlies Krause auch dazu, immer ein Notizbuch für spontane Einfälle dabeizuhaben. Ihr gefällt an den Spaziergängen das Zwitschern der Vögel.

Für Studentin Ellen Papan ist es nicht die Master-, sondern die Bachelorarbeit, die ihr Sorgen bereitet. Vor dem Spaziergang hatte sie wie Clemens Jacob das Gefühl, noch gar nichts gemacht zu haben. Marlies Krause verdeutlichte ihr, wie viel Wissen sie sich schon in unterschiedlichen Themenbereichen erarbeitet hatte.

„Hilfreiche Tipps“ statt „blöder Gutachter“

Inhaltlich kennt sie sich als Fachreferentin für Romanistik und Klassische Philologie nicht mit allen Themen aus, in die Naturberatung hat sie sich schon eingelesen. Ihr Fokus liegt auf Zeitplanung. Sie rät zum Beispiel, auch Pufferzeiten für Krankheiten einzubauen. Während des Spazierens hält sie immer wieder inne und schaut sich gegenseitig an. Mit ihren Fragen versucht sie, einen positiveren Blick auf die Dinge zu vermitteln und Stressoren herauszukitzeln. Dann wird aus einem „blöden Gutachter“, jemand, der hilfreiche Tipps gibt.

Ellen Papan und Clemens Jacob sind beide mit einem guten Gefühl aus dem Spaziergang gegangen, nicht allein zu sein und sich auch mal Pausen gönnen zu dürfen. Für Marlies Krause sind die nächsten Wochen auch erst einmal entspannt.

Seit März bietet sie die Spaziergänge an. Noch ist die Bibliothek fast leer, bald werden Studenten hier wieder stundenlang lernen und schreiben. „Der Semesteranfang ist die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Krause.

