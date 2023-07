Dresden schränkt Wasserentnahme ein

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Hitze, hohe Temperaturen und viel zu wenig Niederschlag: Auch Dresden ächzt unter den vergangenen heißen Tagen. Sichtbar wird die Trockenheit vor allem in den Bächen und Flüssen der Stadt. Auf der Elbe können die Dampfer nicht mehr ihr volles Angebot bieten, die Prießnitz ist zu einem Rinnsal geworden. Die Grundwasserstände liegen im Durchschnitt 40 Zentimeter unter dem Monatsmittel der letzten 15 Jahre.

Schon im vergangenen Jahr waren in der Prießnitz lediglich Restpfützen ohne Abfluss verblieben. © Quelle: Anja Schneider

Darauf reagiert das Rathaus jetzt. Laut einer Allgemeinverfügung ist es ab sofort verboten, Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen. Das gilt zunächst bis zum 15. Oktober. Wer sich daran nicht halten möchte, muss mindestens 50 Euro Strafe abdrücken. Jetzt lesen

Die Kollegen von Schloss und Park Pillnitz sind erschüttert über die Schäden. Anita Radicke Sprecherin der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH, über die Folgen des Unwetters

Seit Dienstag baut das Team der Dresdner Schlössernacht alles für das große Open-Air-Festival am 15. Juli auf. © Quelle: Dietrich Flechtner

Maximal 6000 Besucher: Hier gibt es noch Karten für die 13. Schlössernacht in Dresden

Am 15. Juli findet in Dresden die 13. Schlössernacht am Elbhang statt. Techniker rüsten das Gelände seit Dienstag für das Open-Air-Festival. So steht es um den Ticketverkauf. Jetzt lesen

Bei einer Straßenblockade der Letzten Generation zieht ein Passant einen Aktivisten von der Straße. © Quelle: Paul Zinken/dpa

Warum die Aktionen der Letzten Generation so viele Menschen wütend machen

Die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben ihre Proteste in Berlin wieder aufgenommen. Dafür ernten sie von einigen Seiten Unverständnis und auch immer öfter Wut. Ein Psychologe erklärt, wann Wut in Gewalt umschlägt und wie Protest wirklich Erfolg hat. Jetzt lesen

Abschluss der Sommerreise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Sachsen: Heute stehen Besuche des Dachdeckerbetriebes Claus Dittrich in Ottendorf-Okrilla und der Flender Industriegetriebe GmbH in Penig auf dem Programm.

21 Uhr: „Heißer Sommer“ im Sommerkino der TU Dresden - In diesem DDR-Musical-Vehikel rund um die Ostikonen Frank Schöbel und Chris Doerk kommt Ferienstimmung auf! Doch der Trip zweier Oberschulgruppen an die Ostsee liefert auch allerhand Liebeleien, Ohwürmer und ein typisch sozialistisches Solidaritätsbekenntnis. (Filmstart: 22 Uhr) Ort: Wiese hinter dem Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64, 01069 Dresden

Früher Staatssekretär in Hannover, heute Vorsitzender des Rats für deutsche Rechtschreibung: Josef Lange. © Quelle: Surrey

Sachsen will nicht, dass an seinen Schulen Genderzeichen wie Sternchen oder Doppelpunkte verwendet werden. Das Land beruft sich dabei auf den Rat der Deutschen Rechtschreibung. Der will sich heute neu beraten und am Nachmittag auf einer Pressekonferenz mit seinem Vorsitzenden Josef Lange über das Ergebnis informieren.

Heidi Klum ist die Chefjurorin der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). © Quelle: Marcel Kusch/dpa/Archiv

... eine große Änderung bei GNTM: Ab der nächsten Staffel dürfen Männer mitmachen

Bei der neuen Staffel der Casting-Show „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) im kommenden Jahr dürfen auch Männer teilnehmen. Das hat Heidi Klum auf ihrem Instagram-Account verkündet. Jetzt lesen

