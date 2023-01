Schnee und Glätte führt zu vielen Unfällen auf Dresdens Straßen

Der Schneefall und die Glätte führten am Mittwoch zu einigen Unfällen und Verkehrsbehinderungen. Insgesamt registrierte die Polizeidirektion Dresden 165 Unfälle mit sechs Verletzten in ihrem Zuständigkeitsbereich.

Radfahrer und Autos fahren am Mittwochmorgen bei Schneefall über die Marienbrücke.

Dresden. Der Schneefall am Mittwochmorgen hat im Großraum Dresden zu einigen Unfällen und Verkehrsbehinderungen beigetragen. Die Polizeidirektion Dresden registrierte von Mitternacht bis Mittag 165 Unfälle mit sechs Verletzten.

Besonders während des morgendlichen Berufsverkehrs zwischen 5 und 8 Uhr kam es zu einigen Zusammenstößen, so die Polizei. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Blechschäden. Autos stießen gegen andere Fahrzeuge oder Leitplanken, Straßenschilder und Laternen. Auch einige Lkw stellten sich quer.

Unfälle auf der Albertbrücke und der Autobahn

So kollidierten beispielsweise auf der Albertbrücke drei Autos an einer Ampel und verursachten etwa 10.000 Euro Sachschaden. Auch auf der Autobahn machte sich das Wetter bemerkbar. An der Abfahrt Dresden-Altstadt kam ein Lkw ins Rutschen und stellte sich quer, ein Autofahrer stieß daraufhin mit Mercedes-Laster zusammen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren.

Von luk