Schleuserfahrzeug in Dresden gestoppt – Fahrer festgenommen

Dresden. Am Montagabend nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Dresden erneut einen mutmaßlichen Schleuser fest.

Kurz nach 19 Uhr fiel den Beamten ein silberner Toyota auf, der voll besetzt in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Beamten beobachteten, dass auf der hinteren Sitzbank vier Personen saßen und entschieden sich deshalb dazu, das Fahrzeug zu kontrollieren.Die Insassen des Fahrzeugs konnten bei der Kontrolle keinerlei Dokumente vorweisen, die Personen auf der Rückbank gaben jedoch an, aus Syrien zu stammen. Der 34-jährige Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Tag darauf nach Tschechien zurückgeschoben, da er über einen Aufenthaltstitel der Tschechischen Republik verfügt.

Die Bundespolizei Dresden ermittelt nun wegen des Einschleusens von Ausländern gegen den Mann. Zudem erteilten die Beamten ihm ein Einreiseverbot für zwei Jahre.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei einen Schleuser im Stadtgebiet von Dresden gestellt.