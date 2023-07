Dresden: Schleuser aus der Ukraine verhaftet und verurteilt

Dresden. Einen Schleuser haben Polizisten am Montagabend festgenommen. In einem Schnellverfahren wurde er anschließend zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und des Landes verwiesen.

Ein Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst hatte einen Pkw mit ukrainischem Kennzeichen und vollständig besetzten Sitzen im Bereich der Fritz-Löffler-Straße entdeckt und seine Kollegen informiert. Die kontrollierten den Wagen und stellten fest, dass außer dem 62-jährigen ukrainischen Fahrer insgesamt vier Syrer ohne Einreisepapiere darin waren. Die vier Geschleusten waren zwischen 15 und 25 Jahre alt. Sie stellten alle ein Schutzersuchen und kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Im Laufe der Ermittlungen wurde klar, dass der 62-Jährige bereits am 1. Juli vier weitere Menschen illegal nach Deutschland gebracht hatte. In einem beschleunigten Verfahren wurde der Ukrainer wegen des Einschleusens von Ausländern zu zehn Monaten Haft verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Bereits am nächsten Abend wurde er an die zuständigen tschechischen Behörden übergeben. Er darf in den nächsten vier Jahren außerdem nicht wieder nach Deutschland einreisen. Sein Auto behielt das Gericht ein.

