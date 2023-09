Dresden: Schadstoffmobil ab 11. September wieder in der Stadt unterwegs

Dresden. Ab Montag, 11. September, fährt das Schadstoffmobil wieder durch Dresden und sammelt umwelt- und gesundheitsgefährdende Abfälle ein. Bis zum 30. September hält das Mobil an über 90 Stellen, an denen die Dresdner Schadstoffe, wie beispielsweise Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen, Unkrautvernichtungsmittel oder Motoröl, gebührenfrei abgeben können.

Wie die Stadt mitteilte, kann das Schadstoffmobil aufgrund einer Baustelle den Standplatz Pillnitzer Straße/Talstraße in Schönfeld-Weißig nicht anfahren. Dafür verbleibt das Team länger am Abgabeort Bautzner Landstraße 280, auf dem Parkplatz am Gasthof Weißig.

Kein Ablegen der Abfälle vor Eintreffen des Schadstoffmobils

Schadstoffe gehören wegen ihrer Inhaltsstoffe, erkennbar an roten oder orangefarbenen Gefahrensymbolen auf der Verpackung, nicht in die gängigen Abfalltonnen oder die Toilette. Das Team des Schadstoffmobils weist darauf hin, dass es bei der Abgabe wichtig ist, die Abfälle unvermischt und möglichst in der Originalverpackung zu übergeben. Weiterhin ist es nicht erlaubt, die Schadstoffe vor Eintreffen des Schadstoffmobils am Ablageort abzustellen, um andere nicht zu gefährden. Bei Bedarf werden die Schadstoffe auch von den städtischen Wertstoffhöfen entgegengenommen, mit Ausnahme des Hofs in Leuben und Loschwitz.

dresden.de/schadstoffmobil

DNN