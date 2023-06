﻿Sanierungsplan für das Dresdner BSZ Altroßthal in der Kritik

Bildung

Für das Berufliche Schulzentrum in Dresden-Altroßthal wird seit Jahren über notwendige Sanierungsmaßnahmen diskutiert.

Wirbel im Stadtrat in Dresden: Das Berufliche Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Dresden-Altroßthal muss saniert werden. Um den Aufwand dafür gibt es jetzt Wirbel in der Stadtpolitik.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket