Dresden saniert einen Straßenzug zweimal

A-Junioren-Bundesliga

Dynamo Dresdens U19 tut es der U17 gleich: Auswärtssieg bei Werder Bremen!

Die A-Junioren können es auch! Nachdem die U17 von Dynamo Dresden am Sonnabend bei Werder Bremen 2:1 gewonnen hatte, legte am Sonntag die U19 der SGD einen 1:0-Sieg an der Weser nach.